Débuté le 20 juin 2018, le retrait des cartes d’électeurs se poursuit normalement sur l’ensemble du territoire national et dans les Missions diplomatiques et consulaires du Mali à l’étranger. Après 23 jours, on peut affirmer sans risque de se tromper que le processus a atteint sa vitesse de croisière. Selon des statistiques officielles émanant du Ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, 4 millions 123 mille 713 cartes ont été retirées à la date du 13 juillet, ce qui représente 51,54% des cartes biométriques. Le nombre de cartes d’électeurs biométriques restant à distribuer est de 3 millions 876 mille 749. Le nombre d’électeurs inscrits est de 8 millions 462 mille.

Un taux de retrait plus élevé que le taux de participation de 2013

Si l’ensemble des électeurs qui en trois semaines de distribution ont déjà retiré leurs cartes se déplacent le 29 juillet pour déposer leurs bulletins dans les urnes, notre pays battra le record de participation de la dernière élection présidentielle de 2013 où le taux était de 48,98% au premier tour.

A deux semaines du scrutin du 29 juillet 2018, notre pays peut donc espérer atteindre un record de participation inégalé, tant lacadence est bonne et le rythme de retrait se révèle soutenu, après des débuts pour le moins laborieux.

En examinant le pourcentage brut de retrait au niveau national, les chiffres détaillés par région donnent une claire indication de l‘engouement des citoyens. Dans ce registre, la palme d’or revient à la région de Sikasso avec 65,88%, soit 865 199 cartes retirées. La région de Ségou arrive en seconde position avec un taux de retrait 64,98%, soit 759 901cartes retirées.

Les autres régions affichent dans l’ordre de performanceles pourcentages suivants : Tombouctou (60, 18%) ; Gao (55,14%) ; Koulikoro (52,59%) ; Kidal (51,93) ; Kayes (47,48%) ; Mopti (46,19%) ; Bamako (37,97%).

Le taux de retrait dans les ambassades et Consulats du Mali s’élève à 19, 72 %.

