Une forte délégation malienne a pris part au 10e Forum mondial de l’eau qui s’est achevé le 24 mai dernier, à Bali en Indonésie. La Coalition Nationale, Campagne Internationale pour l’Eau Potable et Assainissement (CN-CIEPA/Wash) était l’une des organisations de la société civile malienne à prendre part à cette grande messe de l’eau. La délégation malienne était conduite par le ministre de l’environnement, de l’Assainissement et du Développement durable.

Adoption de la création de la Journée mondiale des lacs ; adoption de la création à Bali d’un centre d’excellence sur l’eau et la résilience climatique… au total, un ensemble de 113 projets d’eau potable et d’assainissement d’une valeur de 9,4 milliards de dollars a été consigné dans la déclaration ministérielle rendue publique.

Le ministre indonésien des Travaux publics et du Logement et vice-président du 10e Forum mondial de l’eau, Basuki Hadimuljono, a souhaité la participation du Mali à l’animation du Centre d’excellence sur l’eau et la résilience climatique. C’était lors d’un tête-à-tête avec le ministre malien de l’environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Mamadou Samaké.

64 000 participants et visiteurs de 160 pays ont pris part au 10ème Forum mondial de l’eau. L’évènement a enregistré 278 sessions de discussion et 254 stands à la foire et à l’exposition. Au Bali International Convention Center, les travaux ont pris fin par les interventions du ministre indonésien des Travaux publics et du Logement et vice-président du 10e Forum mondial de l’eau ; et du président du Conseil mondial de l’eau, Loïc Fauchon.

Le pavillon sud-coréen a été reconnu comme le meilleur pavillon lors du 10e Forum mondial de l’eau. Le pavillon est géré par le ministère de l’Environnement de Corée du Sud a exposé ses innovations en matière de gestion des ressources en eau. « La Corée du Sud développe la numérisation et l’innovation, utilise l’intelligence artificielle (IA), génère des métadonnées et utilise des satellites pour gérer l’eau », a déclaré Dr Shim Eun Jeong, chercheur principal à l’Institut coréen des études hydrologiques (KIHS).

Le drapeau du Conseil mondial de l’eau a été remis au vice-ministre saoudien de l’Eau, Abdulaziz Al Shaiban dont le pays (Arabie saoudite) abritera le 11e Forum mondial de l’eau en 2027.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

Commentaires via Facebook :