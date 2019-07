Dans le cadre de la 25e édition de la campagne nationale de reboisement au Mali, il est prévu le reboisement de 20 millions de plants dans toutes les régions du pays. En plus, un accent particulier sera mis sur l’entretien des plaints.

L’annonce a été faite vendredi à Bamako sous une pluie battante par le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Housseini Amion Guindo, lors du lancement de la 25e édition de la campagne nationale de reboisement au Mali.

Dans son intervention, le ministre a rappelé que les deux tiers du pays est désertiques. Sur les 32 millions d’hectares de forêts au Mali, il ne reste plus que 17 millions d’hectares. Selon lui, ces déforestations sont liées entre autres aux perturbations climatiques, notamment les inondations ; les actions humaines (feu de brousse, coupe du bois, occupation illicite des domaines forestiers).

Pour le ministre, le thème de la campagne : «L’arbre est le sceau de la vie sur terre. Plantons-en pour le bonheur des générations futures» est évocateur pour interpeller tout bon citoyen sur la question. À en croire Poulo, la campagne est la manifestation de la volonté des plus hautes autorités à lutter contre la déforestation au Mali. Selon le ministre, l’édition 2019 sera mise à profit pour planter non seulement, mais aussi sensibiliser les citoyens sur les causes et les conséquences de la déforestation sur le développent économique et social.

Pour l’édition 2019 de la campagne nationale de reboisement, il est prévu la plantation de plus de 20 millions de pieds d’arbre sur toute l’étendue du territoire. En plus du reboisement, l’accent sera mis sur l’entretien des plants, a assuré le ministre.

Y. Doumbia

Commentaires via Facebook :