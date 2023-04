Hausse des températures : Des températures allant jusqu’à 44°C sont attendues en ce mois d’avril

Depuis fin janvier, on constate une force chaleur à Bamako et ses environs. Le mois de ramadan coïncidant avec la canicule, les Maliens ne savent plus sur quel pied danser. La météo annonce en ce mois d’avril des températures allant jusqu’à 44°C.

Mme Diabaté Fanta Sangho, chargée de communication de l’Agence malienne de la météo nous explique que malgré cette force chaleur de fines pluies pendant ce mois avril sont attendues à Bamako. “Nous prévoyons encore de la chaleur et des fines pluies qui pourraient tomber sur le pays par moments surtout dans la partie sud du pays”, dit-t-elle.

A en croire Mme Diabaté, en plus de cette chaleur et de fines pluies, il faudrait également s’attendre à des vents qui pourraient souffler à tout moment et pourraient aussi réduire considérablement la visibilité précisément dans la partie nord du pays comme on l’a plusieurs fois remarqué les années passées. Cette chaleur a des conséquences sur les enfants et les personnes âgées et Mme Diabaté conseille de veiller sur eux car leurs corps réagissent mal à la soif.

Cette montée des températures occasionnent beaucoup des maladies comme les crampes musculaires, l’épuisement qui peut conduire à la déshydratation chez les personnes âgées, les enfants, les personnes qui transpirent beaucoup qui perdent beaucoup d’eau. “La chaleur engendre beaucoup de pathologies qui ne sont pas spécifiques mais qui sont liés à la chaleur. Il faut juste boire beaucoup d’eau pour éviter les pathologies que la chaleur peut engendrer”, laisse entendre le médecin généraliste, Moussa Harry Maïga.

Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, les vendeurs d’eau fraîche et de glace se frottent bien les mains. Elles s’arrachent comme du petit pain.

Fatty Maïga

(Stagiaire)

