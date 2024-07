Du 08 au 12 juillet 2024, s’est déroulé dans les locaux de l’Agence nationale de la Météorologie (Mali-Météo) l’atelier de formation des journalistes sur l’intégration des informations météorologiques et climatiques dans la couverture médiatique au Mali.

Ils étaient une cinquantaine de professionnels des médias venant des différentes régions du Mali à prendre part à cet atelier de formation financé par le Projet WISER, organisé en partenariat avec Mali-Météo. L’objectif de la formation était d’outiller les acteurs des médias en matière d’informations météorologiques et du changement climatique. Durant les cinq jours d’apprentissage, les participants ont été familiarisés aux concepts et autres définitions portant sur la thématique de l’atelier intitulé « Intégration des informations météorologiques et climatiques dans la couverture médiatique au Mali ».

La Directrice par intérim de Mali-Météo, Tandia Fanta Traoré à l’ouverture des travaux, a eu à expliquer la météorologie et la climatologie. Pour ensuite relever les enjeux liés à ces deux sciences sur le développement humain. «Leur rôle dans notre développement socio-économique, est indéniable », dira-t-elle.

Des propos corroborés par ceux du Coordinateur Régional de Wiser, Issa Lélé, qui n’a pas manqué d’attirer l’attention sur les risques liés à la variabilité et le changement climatique. Poursuivant, M. Lélé souligne que les impacts de ces phénomènes se font déjà sentir, et qu’ils constituent un autre niveau d’obstacles à la réalisation de condition de vie productive, et une menace au développement durable.

En effet, selon le Cinquième rapport d’évaluation du GIEC, 2014, le Mali est l’un des pays les plus vulnérables à la variabilité et au changement climatique. Ce rapport indique que le pays est à la fois fortement exposé aux chocs et aux stress climatiques et à des capacités d’adaptation relativement faibles.

Toutefois, M. Issa Lélé indique que le climat offre également des opportunités. Pour ajouter que le défi majeur à l’évaluation de ces opportunités reste le manque d’accès et de compréhension, des informations climatiques souvent perçues comme très scientifiques. Aussi, la finalité de cette formation des acteurs de médias est de pallier au problème de compréhension des utilisateurs.

«Grâce à cette formation des journalistes, nous espérons renforcer les partenariats entre Mali-Météo et les acteurs des médias afin qu’ils puissent coproduire et communiquer efficacement les informations météorologiques et les services climatologiques aux utilisateurs, particulièrement aux populations les plus vulnérables, leur permettant ainsi d’anticiper et de prendre des décisions qui renforceront leur résilience face à la variabilité et au changement climatique », a-t-dit.

La formation s’est terminée par une remise d’attestions aux participants, et l’encouragement des organisateurs dudit atelier.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

Commentaires via Facebook :