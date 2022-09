Le réseau Action pour le Développement Durable (ADD – Mali) a organisé la troisième édition de la journée de reboisement. C’était ce Samedi 20 Août 2022, dans la forêt classée de Koulouba. Plusieurs autorités, organisations de la société civile, militants et activistes pour la protection de l’environnement ont honoré de leur présence cette journée. Aussi, deux anciens ministres du Mali ont honoré de leur présence cet événement. Il s’agit notamment de M. Mahamane BABY, ancien Ministre de l’emploi et Mme Keita Aida NBO, ancienne Ministre de l’environnement et du Développement Durable.

L’organisation Action pour le Développement Durable est engagée depuis 2020 pour la protection, la préservation de l’environnement. L’objectif principal du réseau est le développement durable et la lutte contre le changement climatique. C’est d’ailleurs ce qui justifie la tenue de cette journée de reboisement.

En effet, les arbres occupent une place très importante dans l’équilibre environnemental par le maintien de la faune et de la flore. Ils constituent un habitat pour des milliers d’espèces, les arbres absorbent le dioxyde de carbone dans l’air et rejettent de l’oxygène pour la survie des êtres vivants. Les arbres assurent également une bonne pluviométrie, protègent la terre contre l’érosion, facilitent l’infiltration de l’eau dans le sol, assurent le maintien de l’humidité de l’air, les arbres sont d’une aide primordiale à tempérer les climats locaux.

La journée de reboisement a toujours connu un grand nombre de participants. Rappelons qu’en 2020, le réseau a planté 100 pieds dans la forêt de Koulouba ; en 2021, 200 pieds ont été plantés et cette année 300 pieds avec une prévision de 1 000 pieds cette année dans 3 régions du Mali, à savoir Koulikoro, Kita, et San.

« C’est la troisième fois que nous venons planter des arbres dans la forêt classée de Koulouba. Les arbres des deux dernières années ont bien poussé. J’ai même vu l’arbre que j’avais planté l’année dernière et j’en suis très ravi. J’invite vraiment tout un chacun à planter des arbres, préserver l’environnent et rendre salubre notre milieu de vie », a déclaré M. Mahamane Baby, ancien Ministre de l’Emploi.

Selon M. Nouhoum Maiga, Coordinateur de l’Action pour le Développement Durable, s’il fait bon vivre à Bamako, c’est grâce à la forêt de Koulouba. La protection et la préservation des forêts est l’affaire de tout un chacun.

Notons que cette activité a été réalisée en collaboration avec la Direction Régionale des Eaux et Forêts du District de Bamako et du Cantonnement Forestier de Koulouba en présence des membres du réseau et des invités.

Notons également que les espèces plantées au cours de cette journée de reboisement sont : le Balanites, le Baobab, le Caïlcedrat, l’Anacardier et le Moringa.

Aïssata Traoré

