Journée mondiale de l’eau : World Vision appuie le gouvernement malien

Dans le cadre de la journée mondiale de l’eau, l’Organisation Non Gouvernementale (ONG) World Vison appuie le gouvernement malien pour que l’eau potable ne soit plus un luxe au Mali particulièrement dans les zones rurales et périurbaines.

L’information a été donnée le jeudi dernier à un hôtel de la place par le directeur national de World Vision Mali Patrick Danière et son équipe du programme Wash.

World Vision seconde le Mali pour plus d’accès de l’eau potable au Mali. Pour le directeur national de World Vision au Mali, Patrick Danière, sa structure est engagée auprès du gouvernement malien depuis plus de 17 dans le secteur de l’eau comme l’eau occupe une place prépondérante dans tous les aspects du développement et contribue à l’atteinte de plusieurs objectifs de développement durable. ‘’ L’accès à l’eau est essentiel pour la vie et le bien-être des enfants et leurs familles, et World Vision en fait son principal cheval de bataille pour changer la situation de vulnérabilité notoire que vivent les populations, notamment dans les zones rurales et périurbaines’’ a-t-il prononcé et continue que World Vision fait la promotion de l’usage multiple de l’eau de telle sorte que lorsqu’une communauté est ciblée, l’ONG s’assure que les principaux besoins sont couverts d’une part l’eau pour la boisson et pour l’hygiène dans les ménages, dans les écoles et les centres de santé mais aussi l’eau pour la production et le développement économique. ‘’ Nous croyons aussi que dans un pays sahélien comme le Mali, qui est sujet aux effets du changement climatique, seule la maitrise de l’eau pour la production nous permet d’assurer la sécurité alimentaire et améliorer la nutrition des enfants. C’est pourquoi nous avons une approche d’intégration entre les secteurs de la santé/nutrition, le secteur de la sécurité alimentaire et du développement économique et le secteur Wash avec comme point d’entrée (ou catalyseur) l’accès à l’eau pour multiple usages’’ a laissé entendre le directeur national de World Vision Mali et s’est profité de cette occasion en signalant cette année World Vision lance la quatrième phase du programme Wash qui couvre la période de 2021 à 2025 pour un budget prévisionnel de près de 40 millions de dollars qui va permettre à World Vision d’atteindre la couverture universelle en services Wash dans plusieurs communes rurales du Mali.

A titre de rappel dans les 20 dernières années les interventions de World Vision ont permis l’accès à l’eau potable à près d’un million et demi de personnes dans les zones rurales et périurbaines du Mali, soit environ 8% de la population ; durant encore les 20 dernières années, World Vision a réalisé plus de 2, 600 points d’eau potable dont la moitié durant les cinq dernières années de 2016 à 2020 dans les communautés et les écoles. Ces points d’eau sont composés de bornes fontaines et de pompes manuelles. Depuis 2016, World Vision a également couvert en eau courante plus de 40 centres de santé.

Le directeur national de l’hydraulique a félicité et remercié World Vision pour épauler cette initiative qu’elle fait pour notre pays qui est un grand pays sahélien.

