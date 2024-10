Medias et enjeux climatiques au Mali : Défis de rendre compte

Au cours des dernières décennies, grâce aux médias, les concepts liés au changement climatique ont été rapportés de manière accessible, ce qui a permis au public de mieux comprendre la nécessité de protéger l’environnement.

Pour aider les journalistes à affiner leur art en la matière, le Programme paix et sécurité, Centre de compétence Afrique subsaharienne de la Friedrich Ebert Stiftung a organisé un atelier de deux jours à Bamako.

Ont pris part à cet atelier des journalistes et des représentants de la société civile. L’objectif de la rencontre était de contribuer au renforcement des capacités des acteurs des médias sur les questions climatiques en garantissant des mesures plus responsables, plus réactives et plus équitables par rapport aux besoins de la population et pour faire face à cette menace.

A l’ouverture des travaux, Svenja Bode, représentante résidente de la FES au Mali, Adji K. Ndiaye, chargée de programmes à FES, Bandiougou Danté, président de la Maison de la presse, et le colonel Sidi A. Fofana, adjoint au directeur général de l’Ecole de maintien de la paix Alioune Blondin Bèye, ont salué l’initiative.

L’environnement et les ressources naturelles ont connu au Mali, ces dernières décennies, une forte dégradation en relation avec l’augmentation importante de la population conjuguée à la persistance de conditions climatiques défavorables et à des systèmes d’exploitation pour la plupart extensifs et inadaptés.

Le Mali est en proie à un conflit armé dont les conséquences sont aggravées par les effets du changement climatique. Si les populations sur le terrain ont montré une résilience hors du commun, leur vulnérabilité grandissante inquiète. Nous n’avons pas le choix, nous devons rapidement nous adapter et faire face au changement climatique car la corrélation entre ce dernier et la sécurité n’est plus à démontrer.

Pour cela, il est important d’impliquer tous les acteurs de la société, particulièrement les médias du fait de leur poids et de leur importance grâce à leur outil de travail. C’est dans ce cadre que la FES/PSCC a initié cet atelier pour une meilleure implication des médias.

A K.

Commentaires via Facebook :