Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Dr Boubou Cissé, accompagné de plusieurs membres du Gouvernement, s’est rendu ce mercredi 5 juin 2019, à la Brigade fluviale de Bamako.

Sur place, il a constaté la saisie de 22 dragues (engin flottant artisanal d’extraction aurifère). Le dragage est une pratique qui consiste à extraire de l’or situé dans le fond du fleuve. Il contribue fortement à la dégradation de la qualité de l’eau du fleuve en raison de l’utilisation de produits toxiques tels que le mercure, le cyanure et met en danger les vies humaines et celles des animaux.

Dans la nuit du mardi 4 juin à mercredi, les forces de sécurité ont procédé à l’arrestation de 20 individus qui opéraient illégalement sur les berges du fleuve Niger dans la ville de Bamako.

Le Premier ministre a félicité les Forces de défense et de sécurité et les a encouragées à redoubler de vigilance pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Le Dr Boubou Cissé a par ailleurs saisi cette occasion pour réaffirmer la détermination du Gouvernement à veiller au respect de l’environnement et à assainir le secteur minier, à travers une pratique légale de l’orpaillage traditionnel dans des couloirs dédiés.

Le Premier ministre était accompagné des ministres de l’Administration Territoriale Boubacar Alpha Bah, de la Sécurité et de la Protection civile, Général de division Salif Traoré, des Mines et du Pétrole Mme Lelenta Hawa Baba Bah.

