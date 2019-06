Les activités de la Quinzaine de l’environnement édition 2019 ont pris fin. Bamako a abrité cette 20e édition.

Le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable (MEADD), Housseini Amion Guindo, a clôturé les activités de la campagne de communication pour le changement de comportement en faveur de la protection de l’environnement, le 17 juin au Palais de la culture Amadou Hampaté Ba. Elle s’est déroulée entre la journée mondiale de l’environnement célébrée le 5 juin et la Journée internationale de lutte contre la désertification fêtée le 17 juin dernier.

En lien avec la protection de l’environnement et l’amélioration des cadres de vie des populations, plusieurs activités d’information et de sensibilisation ont marqué cette campagne. Il s’agit entre autres des conférences débats, des séances de formation, des leçons modèles et des activités de reboisement, de salubrité et sportive.

Cette édition, rappelle le ministre Housseini Amion Guindo, était celle des grands défis tant sur les plans de l’organisation, de mobilisation, aussi bien sur l’aspect sécuritaire et d’appropriation des techniques et technologies dans le domaine de la protection de l’environnement. Il a remercié l’Agence de l’environnement et du développement durable (la commission d’organisation), le gouverneur du district de Bamako et l’ensemble des acteurs qui ont permis de relever ces défis et réussir “cet important évènement à Bamako et à l’intérieur du Mali”. Selon le ministre, les activités programmées ont été exécutées avec succès.

Les mêmes mots de remerciements ont été adressés par M. Guindo au président IBK, à son Premier ministre et aux parrains des précédentes éditions. De même qu’aux partenaires techniques et financiers et aux hommes de médias sans lesquels, dit-il “il n’y aura point de quinzaine de l’environnement”.

Le ministère de MEADD a remis des diplômes de reconnaissances au Premier ministre, Dr. Boubou Cissé et aux anciens ministres de l’environnement. Le département a aussi équipé en kits d’assainissement une centaine de Groupements d’intérêt économique et ONG du secteur de l’assainissement.

Kadiatou Mouyi Doumbia

