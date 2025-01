Attentats du Nouvel An à la Nouvelle-Orléans : le bilan s’alourdit

Un homme, de nationalité américaine, a foncé dans la foule au volant d’un pick-up, tuant, selon le dernier bilan du FBI, au moins 15 personnes dans un quartier touristique de la Nouvelle-Orléans dans la nuit de mardi à mercredi. Le FBI a indiqué traiter l’attaque comme un « acte terroriste » et qu’un drapeau du groupe Etat islamique avait été retrouvé dans le véhicule.

Une attaque spectaculaire et un bilan qui s’est alourdi au fil des heures. Désormais, selon le dernier bilan du FBI, 15 personnes, au moins, ont été tuées et une trentaine d’autres blessés lorsqu’un pick-up les a fauchées en pleine célébration du Nouvel An, dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans, ont annoncé les autorités, mercredi matin.

Le conducteur a foncé dans la foule, en essayant « d’écraser le plus de personnes qu’il pouvait », a déclaré à la presse la cheffe de la police de la ville, Anne Kirkpatrick. « Il était farouchement déterminé à provoquer un carnage », a-t-elle insisté. Citant des témoins, CBS News rapporte que le conducteur est ensuite descendu du véhicule pour ouvrir le feu. La police a alors riposté. Deux policiers ont été blessés lors des échanges de tirs, ont indiqué les autorités. Le conducteur a été abattu, a indiqué le FBI.

Un citoyen américain de 42 ans

Les faits se sont produits dans la nuit vers 3 h 15, entre Canal et Bourbon Street, la zone étant alors bondée de personnes célébrant le Nouvel An dans le quartier historique et festif connu sous le nom de « French Quarter » (quartier français).

CBS News cite des témoins qui affirment qu’un camion blanc a foncé dans la foule à « grande vitesse ». Il a contourné les plots de protection de la zone piétonne, selon la police.

Le conducteur a été identifié plus tard par le FBI comme Shamsud-Din Jabbar, un citoyen américain originaire du Texas, âgé de 42 ans, a annoncé mercredi la police fédérale dans un communiqué. Il conduisait un pick-up Ford, qui avait été apparemment loué. « Il s’agit d’un vétéran de l’armée, nous pensons qu’il a quitté l’armée de manière régulière, mais nous sommes en train de travailler pour obtenir toutes ces informations », a déclaré Alethea Duncan, agent spécial du FBI, à propos du suspect décédé.

Son casier judiciaire comprend deux inculpations pour des infractions mineures : un vol en 2002 et conduite avec un permis non valide en 2005, selon le « New York Times ». Le quotidien états-unien rapporte également que Shamsud-Din Jabbar a été marié deux fois et qu’il était en instance de divorce en 2022 faisant part de difficultés financières dans une lettre à l’avocat de son épouse. Selon le journal, il dit avoir perdu 28.000 dollars dans son agence immobilière et propose de vendre leur maison et de séparer le fruit de la vente.

Le drapeau de l’Etat islamique

Le président élu des Etats-Unis, Donald Trump, qui doit retourner à la Maison-Blanche le 20 janvier, a néanmoins lié l’attentat à l’immigration illégale… De son côté, Joe Biden a déclaré que les Etats-Unis ne « toléreront aucune attaque » contre leurs habitants, formulation laissant entendre, sans citer toutefois d’éléments précis, une responsabilité étrangère. Il semblerait que le véhicule incriminé avait traversé la frontière en provenance du Mexique quelques jours auparavant, sans qu’il soit établi que l’auteur du carnage fut au volant.

Le véhicule, immatriculé au Texas, arborait surtout un drapeau noir, celui de l’Etat islamique selon le FBI. « Un drapeau de l’Etat islamique a été trouvé dans le véhicule, et le FBI travaille à déterminer les associations et affiliations potentielles de l’individu avec des organisations terroristes », indique l’agence. Si cela est confirmé, il s’agirait du premier attentat d’origine djihadiste d’une telle ampleur sur le sol américain depuis 2016.

Evoquant les modalités d’action de Shamsund-Din Jabbar, une agente du FBI a indiqué lors d’une conférence de presse : « Nous ne pensons pas qu’il soit le seul responsable. Nous recherchons d’éventuels complices. » Et le FBI d’appeler tout témoin potentiel à se manifester.

Une période des fêtes régulièrement ciblée

LaToya Cantrell, la maire de la ville, a déclaré qu’il s’agissait d’une « attaque terroriste » tandis qu’Anne Kirkpatrick excluait l’hypothèse d’un chauffard en état d’ébriété. L’enquête a été confiée au FBI, qui après avoir étrangement affirmé qu’il ne s’agissait pas d’un acte terroriste, a admis ultérieurement privilégier cette piste. Deux engins explosifs artisanaux ont aussi été retrouvés dans le véhicule, et désamorcé par la police.

La période des fêtes de fin d’année a été régulièrement endeuillée par des attentats, en Europe comme aux Etats-Unis, ces dernières années, menés soit par des islamistes soit par des déséquilibrés sans motivation politique avérée. La Nouvelle-Orléans est l’une des destinations les plus visitées des Etats-Unis.

Yves Bourdillon

Source: https://www.lesechos.fr/

