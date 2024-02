Un opérateur de transfert d’argent de son état résidant au quartier Garantiguibougou a été la cible des bandits armés le samedi 10 février 2024 aux environs de 20h.

Chaque nuit et à la même heure, YOUGO-Marakakê quitte son agence sise au même quartier GARANTIGUIBOUGOU, après avoir fait le point de la journée.

Il emprunte alors sa vieille moto “Djakarta” et parcourt la courte distance le séparant de son logement. Il en était toujours ainsi.

Mais cette nuit, devant sa porte et au moment où il faisait rentrer son engin dans la cour, arrivèrent à son niveau, deux individus sur une moto, la même utilisée comme Mototaxi.

Et sans autre forme de procès, le passager ouvrit le feu par deux fois et à bout portant sur YOUGO l’atteignant à la poitrine et à l’abdomen. Le tireur s’empara ensuite du sac que la victime tenait toujours et le conducteur démarra l’engin en trombe laissant le malheureux dans une mare de sang.

Il succomba sur place de ses blessures.

Tout est allé très vite. Il nous revient que le sac contenait une forte somme d’argent.

Informé, le COMMISSAIRE DE KALABAN CORO s’est immédiatement rendu sur le lieu du drame avec pour missions de procéder au constat d’usage, d’appeler les sapeurs-pompiers et d’ouvrir une enquête.

Ce qu’il fit. C’est dire que les flics sont désormais à la trousse des tueurs.

Les obsèques de YOUGO ont lieu le lundi 12 février à partir de 10 h chez lui à Garantiguibougou.

Besoin était-il d’abattre le malheureux en vue de se procurer de son sac?_

Des menaces, ou dans le pire des cas, des blessures à la jambe ou aux bras, n’auraient-elles pas suffi ?

Mais non, il a fallu l’abattre de sang froid !

C’est dire que les malfrats sont de plus en plus téméraires et impitoyables. Qu’ils en paient le prix au centuple !

Et bonne traque aux flics !

L’OBSERVATOIRE KOJUGU #OK#*

Commentaires via Facebook :