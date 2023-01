Deux des évadés du Camp I arrêtés

Le 22 janvier dernier, une évasion spectaculaire s’est produite au Camp 1 de la gendarmerie nationale, plus précisément dans les locaux du GIGM où étaient détenus les porteurs d’uniforme en conflit avec la loi. MDL Bassi Keita, soldats de 1ère classe, Moussa Sanogo et Moussa Dougnon, caporal Promounbé Mounkoro et soldat de 2è classe Kousse Douba Mounkoro ont perforé les murs des toilettes pour disparaître dans la nature. Sur cinq militaires évadés, deux que sont Promounbé Mounkoro et Kousse Douba Mounkoro sont impliqués dans le meurtre de deux cambistes à l’aéroport international Président Modibo Kéita de Sénou.

24 heures après cette évasion, deux fugitifs ont été arrêtés par les éléments des forces de sécurité. A Sénou, le soldat de 1ère classe Moussa Sanogo a été interpellé, le 23 janvier aux environs de 16h 30 mn dans un bar en possession d’un véhicule appartenant à un professeur d’enseignement secondaire à Faladié en commune VI du District de Bamako. Interrogé, il a refusé de coopérer. Le sieur Sanogo a été remis à une équipe du GIGM. Le même jour vers 23 heures, le Maréchal de logis Bassi Keita a été interpellé puis mis à la disposition de la Brigade Territoriale de la Gendarmerie de Ouezzindougou.

