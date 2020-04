Deux jeunes gens semaient la terreur chez les propriétaires d’engins à deux-roues. La multiplication des plaintes à leur encontre les a fait perdre.

OT et KT sont relativement jeunes. Ils seraient tous deux dans la vingtaine. En dépit de cette jeunesse, ces deux garçons semblent avoir un penchant pour le vol des engins à deux-roues. Dans cette activité malsaine, ils ont semé la terreur chez les populations d’un des secteurs de Djicoroni-Para en Commune IV du district de Bamako. Surtout chez les propriétaires des motos Djakarta.

Les éléments de la commissaire divisionnaire Kadiatou « Kady » Tounkara du 14è arrondissement viennent de mettre fin aux agissements de ce duo d’une autre espèce.

Cela s’est passé, il y a quelques semaines, quelque part dans le quartier cité plus haut. Mais pour qu’il en soit ainsi, il a fallu que plusieurs victimes aillent déposer des plaintes contre les deux malfrats qui n’hésitaient pas à escalader les murs d’enceinte des domiciles de leurs victimes pour commettre leurs forfaits. Selon nos sources à la police, les deux malfrats ont une stratégie simple pour arriver à leur fin. Apparemment, lorsqu’ils étaient actifs sur le terrain, ils mettaient la journée à profit pour localiser le domicile de leurs futures victimes. Et, une fois la nuit tombée, ils n’auront pas de difficulté à se rendre sur place, s’y introduire et y dérober un engin à deux roues tout calmement. Puis, ils disparaissent avec leur butin, ni vu, ni connu. Avec ce mode opératoire simple et pratique, il semble que OT et KT ont fait de nombreuses victimes à travers leur secteur d’opération en Commune IV. D’où de nombreuses plaintes les concernant. C’est pourquoi, d’ailleurs, les policiers n’ont pas tardé à réagir pour débarrasser la zone de ces deux malfrats afin de permettre aux populations de dormir tranquillement

chez eux.

Une opération policière menée par le Lieutenant Mamadou Kébé, le chef de la brigade de recherche et ses hommes a été discrètement mise sur pied. Elle a concerné le secteur où évoluait le duo dans le quartier et ses environs. Cette opération a tout de suite porté fruits. à la date du 15 mars, précisément aux environs de 18 heures, les deux bandits sont tombés dans les mailles des filets des éléments de l’unité de recherche puis conduits au commissariat de police pour y être entendus.

Auditionnés durant des heures, ils ont craqué pour finalement dire la vérité en reconnaissant les faits à eux reprochés. Une perquisition de leur antre a permis aux limiers de mettre la main sur trois motos. Une enquête poussée permettra de savoir qu’ils avaient déjà envoyé une moto dans la localité de Fana à un peu plus d’une centaine de kms de Bamako. Il a été établi que OT et KT étaient déjà connus des archives de la police. Ces repris de justice étaient impliqués dans plusieurs cas de cambriolage et de braquage. Après leur audition, ils ont été mis au cachot en attendant d’être fixés sur leur sort par les juges du Tribunal de grande instance de la Commune IV.

