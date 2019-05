Sur la route de Ségou, entre Kassela et Zantiguila, l’accident de circulation survenu hier mardi a fait un bilan lourd. Secouru rapidement par les sapeurs-pompiers, les blessés ont été transportés pour bénéficier des soins.

Un grave accident de circulation est survenu entre Kassela et Zantiguila hier mardi 28 mai 2019, dans l’après-midi. Le bilan provisoire fait état de 23 morts et 16 blessés. Le ministre des Transports et de la Mobilité Urbaine et son collègue de la Sécurité et de la Protection Civile se sont rendus sur les lieux pour constater les dégâts. L’accident est survenu suite à une collision entre un camion et un minibus.

H.S

