Victime d’une tentative de vol à main armée, le motocycliste n’a laissé aucune chance à son agresseur sur lequel il s’est jeté de toutes ses forces.

Ce braqueur de motocycliste se souviendra longtemps de sa rencontre avec MD alors qu’il roulait tranquillement, tout près du lycée public de Niamakoro un homme a tiré dans sa direction des balles. Sans parvenir à ses fins, bien au contraire.

MD a neutralisé son agresseur sans grande difficulté. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’y est pas allée de main morte. Le voleur s’est débattu en vain et le jeune homme de vingt ans a fini d’appeler au renfort. Le voleur de moto craignant d’être frappé trop lourdement par la foule en colère a plaidé pour sa remise à la police. Interrogé MD a raconté la scène en ces termes : « Il était vraiment proche de moi. Alors, j’ai pensé qu’il n’aura pas le temps de reculer d’un ou deux pas, soulever son arme et tirer avec précision. Alors, je me suis jeté sur lui pour réaliser un étranglement avant de crier au voleur. »

MD a failli l’étrangler, puis l’immobiliser en attendant l’arrivée des bonnes âmes qui l’ont conduit au commissariat de police du 10ème arrondissement. Il est simplement rentré chez lui et le lendemain ses mains lui faisaient un peu mal, mais sans gravité. Le jeune homme est indemne.

Le braqueur qui médite sur son sort entre les quatre murs de la Maison centrale d’arrêt fait partie d’un réseau de quatre malfrats spécialisé dans le vol à main armée d’engins à deux roues avec principalement comme zone d’intervention l’autoroute de Niamakoro, communément appelée 30 mètres. Tous sont poursuivis pour vol présumé à main armée, complicité, association des malfaiteurs et détention illégale d’arme à feu

Dara

