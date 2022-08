Deux amants forcés à se fouetter, à tour de rôle, sous la menace des donzos. Un acte orchestré, filmé et diffusé sur les réseaux sociaux par des membres de la confrérie des chasseurs traditionnels dans la commune de Zégoua. Une barbarie digne d’une autre époque qui est en instance de jugement devant le tribunal de Kadiolo.

Maliweb.net – « Violence et voie de fait ». Ce sont les charges retenues par le Tribunal de paix à compétence étendue de Kadiolo contre certains donzos. Au total, ils sont cinq (05) chasseurs à être poursuivis et placés sous mandat de dépôt. Quant au père de la jeune dame, il est inculpé, mais pas en détention, « compte tenu de son âge avancé ».

Que s’est-il passé ?

Sur les réseaux sociaux, notamment Tik Tok, on voit des jeunes : un homme et une fille se fouetter à tour de rôle. Sur les images, on voit un chausseur tenir un bâton prêt à frapper. Selon une source à Kadiolo, l’histoire se passe dans le village de Fanidiama commune de Zégoua (cercle de Kadiolo). Il s’agit des deux amants qui tentaient de fuir le village. « On a refusé au jeune homme la main de la fille parce qu’il est homme de caste », raconte la source locale.

Dans l’espoir de vivre leur amour loin de ce village, les tourtereaux ont tenté l’exil. Mal leur en a pris : A la demande du père de la fille, ils seront rattrapés par les chasseurs donzo. Les chasseurs arment le jeune amoureux d’un long fouet et l’obligent à fouetter violemment la femme qui était devenue sa raison de vivre, alors même qu’elle était à moitié dévêtue. Sous la menace, il s’exécute. A son tour, le jeune homme sera passé à tabac, torse nu, par son âme sœur.

Le jeune homme aurait pu se résoudre à abandonner l’affaire, si sa dignité n’avait pas été bafouée sur les réseaux sociaux. Il se résout à saisir la justice. Sage décision : 05 chasseurs donzo seront interpellés par la gendarmerie. Ils seront placés sous mandat de dépôt par Mahamane Abdoulaye Touré, président du tribunal de Kadiolo.

En attendant de connaître leur sort, ces tortionnaires modernes risquent gros. Selon l’article 208 du Code pénal, ils risquent chacun jusqu’à cinq ans de prison et 150 000 FCFA d’amende si le tribunal estime que l’acte a été prémédité ou que les jeunes sont tombés dans un guet-apens. Ce qui est vraisemblablement le cas dans cette affaire. La Loi sur la cybercriminalité pourrait aussi s’inviter dans les débats.

Mamadou TOGOLA / Maliweb.net

Commentaires via Facebook :