La Cellule Aéroportuaire Anti Trafics/ Antenne de l’Office Central des Stupéfiants (OCS) en collaboration avec le bureau du renseignement et des enquêtes douanières de l’aéroport a procédé à la saisie d’une importante quantité de cocaïne. C’était le vendredi 26 février aux environs de 14H45mn au Terminal ll de l’Aéroport international Président Modibo Keita Sénou. L’information n’a été révélée à la presse que le lundi 1er mars.

3,26kg de cocaïne avec emballage d’une valeur de plus de 80.000.000 millions de Francs Cfa, c’est la quantité de stupéfiants saisie par La Cellule Aéroportuaire Anti Trafics/ Antenne de l’Office Central des Stupéfiants (OCS) en collaboration avec le bureau du renseignement et des enquêtes douanières de l’aéroport.

« Cette quantité de drogue a été saisie sur la base d’un ciblage effectué sur un passager à bord d’un avion de la compagnie Ethiopian Airlines (Ethiopie) en provenance de Sao Paulo (Brésil) via Addis-Abeba », renseigne le communiqué de l’Office Central des Stupéfiants (OCS) daté du lundi 1er mars qui ajoute que le suspect de nationalité Nigériane est âgé de 40 ans et réside à Sao Paulo où il exercerait comme restaurateur.

A sa descente d’avion, il avait été ciblé par les éléments de l’OCS et du bureau des enquêtes douanières. C’est ainsi que ses bagages ont été passés sous le scanneur, l’analyse des images a révélé des produits cachés dans les parois de deux blocs à pistons pour véhicule. « Après un long interrogatoire, il reconnaît être le transporteur de la drogue qui devrait être récupérée par une personne dont il affirme ignorer l’identité » souligne le communiqué de l’OCS. Le suspect dans ses déclarations affirme rester à Bamako et séjourner dans un hôtel à Niamana avant de continuer sur Lagos (Nigeria) pour soi-disant assister aux funérailles de sa maman. « Les enquêtes sont en cours », conclut le communiqué de l’OCS.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

