L’état major général des armées informe l’opinion que les forces armées maliennes poursuivent leurs actions de recherche et de destruction des groupes armés terroristes GAT dans le cadre du plan Maliko et de l’opération Keletigui. Depuis le dernier communiqué hebdomadaire en date du 22 octobre 2022 , les actions majeures visant à réduire la pression des terroristes sur les populations se résument comme suit.

Dans le théâtre centre de l’opération Maliko

Du 13 au 28 octobre 2022 , des opérations d’opportunités aéroterrestres ont été menées par les FAMa contre une base des combattants terroristes de la katiba Macina dans le secteur de Ndia. Situé à 21 km au nord Est de Niono. Le bilan fait état de 13 terroristes neutralisés, 13 PM 02 PKM , 01 mortier, 01 roquette , 05 motos et une quantité importante de carburant récupérés

Le 23 octobre 2022 les FAMa ont mené une reconnaissance offensive dans le secteur de Serma, région de Douentza avec un bilan de 06 terroristes neutralisés,02 AK 47,01 canon de rechange, PKM 01 obus , 04 chargeurs d’AK-47 , des munitions et de nombreux autres matériels récupérés.

Le 23 octobre 2022 encore, sur la base de renseignements, des actions ciblées dans la ville de konna fond un bilan de 01 combattant neutralisé, 01 pistolet automatique récupéré, 04 terroristes interpellés dont 02 poseurs d’EEI, 01 coordinateur des actions terroristes et 01 chargeur de collecte de la zakak.

Du 24 au 28 octobre 2022, une vaste opération FAMa dans le secteur de Bandiagara a permis d’assister plus d’une dizaine d’enfants affamés et malades dans le secteur de Douentza ayant permis l’interpellation de 04 suspects et la récupération de plusieurs matériels de combat.

Le 27 octobre 2022, des vols de reconnaissance FAMa au profit des populations ont conduit dans les secteurs de Niondo, Segue Ara et kassogo dans le cercle de bankass , région de Bandiagara, appuyés par une mission d’intervention terrestre. Cette mission a permis de porter secours à une femme blessée par balle.

Le 27 octobre 2022 une opération d’opportunité FAMa dans la zone de Petassembo, village situé à 30 km au Sud de Boni et 08 km au Sud-est de Serma a permis la reconnaissance de l’axe Boni Petassembo et la fouille du village. Le bilan de la fouille fait état de 03 terroristes neutralisés, une quantité importante de munitions de 7,62 mm long et semi long , des matériels de fabrication d’engins explosifs improvisés EEI et beaucoup d’autres petits matériels récupérés.

Le 27 octobre 2022 les précisions du renseignement ont permis la neutralisation à tenenkou région de Mopti de 02 terroristes activement recherchés suite aux événements de Mourrha

LE 27 octobre 2022 une patrouille d’opportunité dans le secteur de Molinnatakou-Oura et Bina situés au environ à 11 km à l’est de konna fait un bilan de 02 terroristes interpellés

Du 27 au 28 octobre 2022 une reconnaissance offensive menée dans les localités de Petesambal et alentours, situées non loin de Serma fait un bilan de 02 terroristes neutralisés,01 moto détruite , 01 AK 47, 02 caisses de munitions, 01 Talkies walkies, 06 téléphones récupérés. Par ailleurs, une ancienne base terroriste a été découverte.

Le 28 octobre 2022 , une reconnaissance offensive à Debere dans la région de Douentza fait un bilan de 04 suspects neutralisés et du matériels de combat récupérés.

Le 28 octobre 2022 les FAMa ont également mené une reconnaissance offensive dans le secteur de Niono qui fait un bilan de 02 combattants neutralisés, 04 AK 47 01 PKM 15 chargeurs d’AK-47 plusieurs maillons de PKM et divers objets récupérés.

Le 30 octobre 2022 une opération aéroportée à Gueledie dans le cercle de Tenenkou après avoir essuyé une vive résistance de combattants terroristes fait un bilan de 15 terroristes neutralisés, une base logistique détruit , 06 suspects interpellés, des armes des munitions et des matériels de fabrication d’EEI récupérés 01 civil légèrement blessé à l’épaule a été évacué sur Sevare.

Le 31 octobre 2022 suite à une patrouille d’opportunité les FAMa ont interpellé des suspects avec trois motos Sannili dans le secteur de konna tous mis à la disposition de la prévôté pour des besoins d’enquêtes.

Le 31 octobre 2022 une reconnaissance offensive dans le secteur de Macina fait un bilan de 02 terroristes neutralisés des matériels de fabrication d’EEI et 02 AK 47.

Le 31 octobre 2022 une patrouille dans le secteur de Timissa, ayant été pris à partie par des groupes terroristes dans le secteur d’Ouamiadaga à 10 km au Sud Est de Timissa fait un bilan de 04 terroristes neutralisés des matériels récupérés y compris 02 PM des matériels de fabrication d’EEI.

Le 01 novembre 2022 une opération de reconnaissance offensive dans le secteur de Diako were commune rurale de Poko cercle de Niono fait un bilan de 05 terroristes neutralisés 05 motos dont un tricycle trois 3 téléphones ont été récupérés.

Dans le théâtre Est de l’opération Maliko

Le 24 octobre 2022 des frappes aériennes visant un rassemblement terroriste au sud-est de Tessit ont fait d’énormes dégâts matériels y compris des engins explosifs improvisés et des motos calcinées à Tafagodd . L’opération a également permis la neutralisation de Massahomo Alhousseini responsable terroriste vivement recherché

Le 28 octobre 2022 suite à vol d’hélicoptère dans le secteur de Tessit, les FAMa récupèrent 06 motos abandonnés par des combattants terroristes dans leur lutte à Maracanga.

Le 29 octobre 2022, les FAMa ont escorté 203 véhicules civils sur le tronçon Gao- Labbezanga

.

Le 31 octobre 2022, une patrouille de réassurance a été mené à 45 km du Sud de Ménaka.

Dans la zone sud

Le 30 octobre 2022, l’exploitation de renseignements a permis l’interpellation de 03 individus dans un bâtiment à proximité du marché Dral commune rurale de de kambla cercle de kati en possession de 01 PM,02 chargeurs, 70 cartouches de 7, 62 semi long 03 motos, 12 téléphones portables et d’autres matériels divers.

L’état major général des armées rassure les populations qu’aucun efforts ne sera de trop pour les forces armées maliennes dans leur lutte implacable contre les groupes armés terroristes et que le actions de recherches de renseignements , de poursuites et de neutralisation des terroristes jusque dans leurs derniers retranchements se poursuivront inéluctablement.

Bamako, le 01 novembre 2022

Le directeur de l’information et des relations publiques des armées

Colonel Souleymane Dembélé

