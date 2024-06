Les limiers du commissariat de police de Niamakoro dirigé par le commissaire principal Boubacar Doumbia ont démantelé un réseau spécialisé dans la fabrication de faux documents administratifs à travers l’arrestation, le samedi 25 mai 2024, à Baco-Djicoroni Golf, de quatre individus (M. K., I. T., N. M. C. et Y. O.), tous de nationalité étrangère, spécialisés dans l’établissement et la production de faux documents.

Après leur arrestation, les enquêteurs ont effectué une perquisition qui a permis la découverte et la saisie de nombreux documents contrefaits dont des passeports, des certificats de résidence vierges de la police, des attestations de propriété de compte bancaire à des noms différents, des cartes falsifiées de clients des Banques BMS, BIM-SA et UBA, des puces d’appel d’opérateurs téléphoniques de pays différents, une somme d’argent estimée à 1 350 000 F CFA et ainsi que des matériels servant à la contrefaçon.

Ces arrestations interviennent, suite aux renseignements exploités par la brigade de recherches dudit commissariat. Conduits dans les locaux du commissariat et interrogés sommairement, les mis en cause ont reconnu avoir formé ce groupe de malfaiteurs venus d’un pays de la sous-région, qualifiés dans les falsifications et les contrebandes, avoir mené des actions d’escroquerie à partir des réseaux sociaux dans plusieurs pays.

A préciser que parmi les mis en cause, certains sont détenteurs de plusieurs identités, faux passeports maliens et français. L’enquête reste ouverte afin d’interpeller les éventuels complices.

Boubacar Païtao

