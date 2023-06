L’homme pratiquait le jardinage, alors que cette activité était de la poudre aux yeux. Son jardin servait de point de transit et de distribution de produits stupéfiants

Les jours semblent se ressembler pour le commissaire divisionnaire, Fantiéné Coulibaly et ses hommes dans leur commissariat de police de Sirakoro-Méguétana un quartier populaire de la périphérie du District de Bamako. Sans répit, ces limiers traquent les malfrats de tout acabit à travers tous les secteurs qui relèvent de leur autorité. Ils ont récemment procédé au démantèlement d’un réseau de dealers, composé de cinq individus, parmi lesquels un maraîcher.

La scène s’est déroulée dans la zone aéroportuaire de Bamako-Sénou, en Commune VI du District de Bamako. Nos sources ont présenté ces dealers par leurs sobriquets plus révélateurs les uns que les autres. Il s’agit de «Franc», «Van», «Nostra», «Founêkê» et «Coulou». Si le plus jeune de cette bande de dealers est un trentenaire, le plus âgé, lui est dans la soixantaine. Preuve que ces individus sont des vétérans dans la consommation et la vente de produits stupéfiants à travers la capitale et sa périphérie. Comme dans toute opération policière, le renseignement a beaucoup contribué au démantèlement de ce réseau de dealers. Le démantèlement a commencé par l’interpellation de « Franc », celui-là même qui sera plus tard identifié comme étant le cerveau de la bande. De fil en aiguille, les policiers ont fini par mettre tous les autres éléments du groupe hors d’état de nuire. Durant l’opération, il s’est avéré que ces individus menaient leur trafic de drogue sous le couvert du jardinage.

Une mascarade de jardinage- Nantis d’informations irréfutables, les limiers ont effectué une descente inopinée le 12 juin dernier au petit soir. C’est ainsi que les cinq dealers, dirigés par « Franc », un jardinier de 62 ans, ont été coincés et interpellés, puis condits au commissariat de police pour y être entendus.

Selon nos sources, cet homme s’était personnellement investi pour avoir une parcelle dans le but d’y pratiquer du jardinage dans la zone aéroportuaire de Bamako-Sénou. Une fois qu’il a obtenu son lopin de terre, il a effectivement travaillé dans ce sens. Ainsi, tout le voisinage pouvait constater des plants de légumes dans son jardin. En outre, « Franc » avait construit une petite cabane dans laquelle il gardait son matériel de travail : arrosoirs, binettes, houes, etc. À première vue, tout était parfait. Mais cette activité de maraîchage s’est avérée être une couverture pour cacher une activité illégale. La réalité était que ce jardin potager servait de dépôt de la drogue pour le vieux jardinier et ses copains. Mieux, ces dealers s’y rencontraient régulièrement et procédaient au dispatching des produits stupéfiants vers différents endroits à travers la District de Bamako et ses environs.

Cependant, en dépit des mesures qu’ils avaient prises, le sexagénaire «Franc» et sa bande étaient surveillés par les éléments du commissaire divisionnaire Fantiéné Coulibaly. Ces policiers avaient des renseignements les obligeant à s’intéresser de près à ce jardinier d’un autre genre. Il a fallu que les limiers intensifient leur surveillance pour en avoir le cœur net. Ils ont finalement eu la preuve formelle que cet endroit, un jardin potager en apparence, est un véritable point de transit et de distribution de la drogue à travers la ville de Bamako et ses environs, voire hors du pays. D’où une opération policière dirigée par le chef de la brigade de recherches, l’adjudant de police Modibo Bengaly. C’est ainsi que le vieux « Franc » et ses complices ont été coincés et interpellés à la date indiquée plus haut.

Au moment de leur interpellation, ils avaient en leur possession une importante quantité de produits stupéfiants, composés de résine, d’herbes de cannabis, du skenchis, du couchis, des comprimés de tramaking, du tabac pour chicha et plusieurs sachets d’emballage de drogue appelés «résila». En plus de ces produits, les malfrats avaient en leur possession une tenue militaire, 09 téléphones portables et une somme de 95.000 Fcfa en espèces. La suite était facile pour les limiers. Ils ont diligenté les dossiers des cinq individus pour les envoyer chez le procureur général près le Tribunal de grande instance de la Commune VI du District de Bamako. Les trafiquants de drogue ont été placés sous mandat de dépôt pour « détention illégale, vente et consommation de produits stupéfiants ». Le commissaire divisionnaire Fantiémé Coulibaly en appelle aux populations pour davantage de collaboration.

Yaya DIAKITE

