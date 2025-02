Texas: suicide d’une jeune fille de 11 ans, harcelée en raison du statut d’immigrés de ses parents

Une histoire tragique. Comme le relatent plusieurs médias américains dont CNN, ce mercredi 9 février se sont tenues les obsèques de Jocelynn Rojo Carranza, une jeune fille de 11 ans, qui s’est donné la mort à son domicile familial de Gainesville, dans l’État du Texas.

La jeune victime est morte le 8 février, cinq jours après que sa mère l’a retrouvée inconsciente.

“Toute la semaine, j’ai attendu un miracle, j’ai attendu que ma fille aille mieux. Mais malheureusement, rien n’a pu être fait’, a déclaré sa mère, Marbella Carranza, à KUVN, filiale en langue espagnole de CNN.

L’école n’a pas averti les parents

Selon cette dernière, les causes du suicide de sa fille sont à trouver dans le harcèlement qu’elle subissait à son école en raison du statut d’immigré de sa famille. “Ils allaient appeler l’immigration pour expulser ses parents et qu’elle resterait seule”, indique Marbella Carranza.

Pire, selon elle, l’école que fréquentait Jocelynn était parfaitement au courant de la situation que vivait la jeune fille, mais n’aurait pas prévenu ses parents.

“Il semble que l’école était au courant de tout cela, mais ils ne m’ont jamais dit ce qui se passait avec ma fille. Il semble qu’elle allait une ou deux fois par semaine chez un psychologue pour signaler ce qui se passait”, déplore-t-elle.

En outre, Marbella Carranza dit réclamer justice “parce que ce n’est pas juste.” “L’école a été négligente en ne me tenant pas informé de ce qui se passait avec ma fille”, insiste-t-elle.

Enquête en cours

Selon une nécrologie mise en ligne par sa famille, Jocelynn Rojo Carranza était “une fille, une sœur, une nièce et une amie merveilleuse pour tout le monde.”

“Elle aimait danser et chanter. Jouait du cor français. Elle a fait des vidéos TikTok, adore faire les dernières tendances. Elle était toujours active, aimait nager et faire la roue”, peut-on lire.

Une enquête a été ouverte et doit se concentrer dans un premier temps sur les accusations de harcèlement et d’intimidations que la jeune victime avait pointé auprès des responsables de son établissement scolaire.

Cette affaire intervient alors que Donald Trump, depuis son investiture officielle, a promis de multiplier l’expulsion de migrants illégaux présents sur le sol des États-Unis.

Eleven-year-old Jocelynn Rojo Carranza endured months of bullying about her family's immigration status at her Dallas-area school before she took her own life.

As I said to @Acosta – Trump has created a culture of cruelty and meanness that is infecting American society and our… pic.twitter.com/vH2QoD1ug5

— Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) February 20, 2025