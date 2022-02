Ce 18 février, le journaliste Yuriy Butosov a vu rouge lorsque le parlementaire pro-russe Nestor Shufrych a refusé de condamner Vladimir Poutine lors de l’émission “Liberté de parole” diffusée en direct sur la télévision Ukrainienne.

Le plateau de télévision a été le théâtre d’une violente empoignade entre les deux hommes qui ont fini tous deux au sol, chacun s’en sortant avec plusieurs égratignures.

Small update: Yuriy Butusov punched out Nestor Shufrych and got him in a headlock for a minute. https://t.co/Rpf5Paewmn pic.twitter.com/hZbkkuElb4

