Le Président de la Transition, Colonel Assimi Goïta, a présidé lundi dernier (4 juillet 2022) la cérémonie de récompense des lauréats d’excellence au Concours d’intégration à la Fonction publique de l’exercice budgétaire 2021. «Ce concours était placé sous la triptyque de l’Equité, de la Justice et de la Transparence afin de promouvoir la culture de l’excellence dans l’administration publique et procurer des services de qualités aux usagers de l’administration publique malienne» s’est réjouie Mme Diawara Aoua Paul Diallo, ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social

«Nous avons enregistré 807 candidats déclarés définitivement admis sur les 883 postes à pourvoir avec plus de 34 % de femmes et 0,12 % de personnes vivants avec handicap, ainsi 76 postes sont restés vacant pour certains corps du fait que les candidats n’ont pas obtenu la moyenne minimale d’admission requise de 10/20», a-t-elle expliqué.

Pour démontrer le caractère inclusif qui a caractérisé ce concours, la ministre du Travail et de la Fonction publique et du dialogue social a expliqué que toutes les dispositions ont été prises pour que, en plus du district de Bamako, le concours puisse se tenir dans 6 autres régions pour un égal accès de tout les Maliens à la Fonction publique. Il s’agit notamment de Tombouctou, Gao, Mopti, Ségou, Koulikoro et Kayes.

Après avoir félicité Madame la ministre pour son engagement sans failles et pour les dispositions rigoureuses qu’elle a dû faire prendre pour le succès des concours d’entrée à la Fonction publique, le président de la Transition a précisé que, conformément aux idéaux du «Mali Kura», les futurs concours pour l’accès à la Fonction publique ainsi que les examens seront organisés de la même manière sur la base des mêmes principes d’équité, de justice et de transparence. Le Chef de l’Etat a invité les lauréats d’excellence à être désormais les porte-flambeaux de la refondation de l’administration publique malienne.

