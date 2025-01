Factcheking/Osint : 20 femmes de médias outillées

A travers le projet “Elles font fact”, au Mali et au Tchad, pendant trois jours, 20 femmes et filles journalistes et bloggeuses ont été formées à la vérification de faits, l’utilisation des outils Osint et les droits des femmes. C’était semaine dernière au Mémorial Modibo Keita et la cérémonie d’ouverture a coprésidée par Fatoumata Siré Diakité du ministère pour la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Fatoumata Siré Diakité, le président de l’Urtel, Mamoudou Bocoum, et Awa Mah Camara de la plateforme “La Femme en Moi”.

Les trois jours de formation, selon Aliou Dialloké de la plateforme “Benbéré”, et l’un des formateurs, ont porté dans un premier temps sur les fact-cheking ou vérification de fait et les outils osint (sources ouvertes ou données), et dans un second, ils ont concerné les violences basées sur le genre et les droits de femmes. Pour le formateur, Dialloké, “les deux premiers jours, on a profité pour revenir sur l’écosystème de la désinformation au Mali, dans la sous-région en Afrique et à l’international. Le concept, les différentes définitions. Comment la désinformation se manifeste et se propage. C’était très intéressant”.

Après les trois jours, la présidente de la plateforme “La Femme en Moi”, Awa Mah Camara a estimé qu’à travers cette formation de trois jours, les femmes et filles journalistes et bloggeuses se sont renforcées. “Nous avons eu des participantes très réceptives. Elles ont appris de nouvelles techniques, de nouvelles compétences pour vérifier le vrai de l’ivraie. Car elles sont souvent confrontées à des informations erronées ou biaisées dans leur travail”, a-t-il dit avant et d’apprécier que : “Ce qui est d’ailleurs une bonne chose en ces périodes de troubles ou la prolifération de fausses nouvelles et de désinformation”.

De son coté, Koumba Coulibaly journaliste, bloggeuse et participante, garantit : “Cette formation est extrêmement utile pour moi. Les compétences acquises me permettront de mener des recherches approfondies et de rédiger des articles de fact-checking de qualité, tout en abordant les sujets liés aux VBG. Je pourrai également mieux sensibiliser ma communauté à ces questions cruciales. Cette formation s’inscrit parfaitement dans ma mission de lutte contre les inégalités, les VBG et la désinformation”.

Awa Mah Camara, à son tour, promet : vous allez voir le résultat dans les articles de presse, vidéo, et podcast qu’elles vont produire dans les jours/Mois à venir. “Bien que j’aie déjà des notions dans ce domaine, je me sens mieux équipée pour détecter et vérifier les fausses informations”, a confié Oumou Fofana, journaliste en rassurant qu’elle a aussi acquis beaucoup de connaissances sur la protection des droits des femmes et les violences basées sur le genre (VBG).

Koureichy Cissé

