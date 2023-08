C’est ce qui ressort de la rencontre entre le Ministre de l’entreprenariat National, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle Mme Bagayoko Aminata TRAORE avec les incubateurs et structures d’accompagnement des entreprises tenu ce jeudi 10 août 2023 au cabinet du Ministre. Cette rencontre avait pour but de connaître les défis auxquels les incubateurs et les startups sont confrontés et aussi permettre au Ministre d’entendre directement d’eux les forces et les faiblesses, les défis et les opportunités de l’écosystème de l’entreprenariat.

L’incubateur est celui qui permet au porteur de projet de création d’une entreprise innovante de préciser son idée, d’évaluer la pertinence de son projet, de catalyser ses ressources propres. En voyant tous ses jeunes incubateurs et startups présents à la rencontre du jour, l’on dira que notre nation est riche en talents et en innovations. Cependant, ces pépites demeurent souvent cachées, faute d’un environnement propice à leur épanouissement. C’est pourquoi Mme Bagayoko Aminata Traore a tenu à assurer que son Ministère est entièrement disposé à travailler avec eux pour l’émergence d’un écosystème national fort pour la promotion de l’entreprenariat.

Conscients du rôle crucial des incubateurs et des structures d’accompagnement surtout dans la promotion de l’entreprenariat des jeunes et des femmes. Car ils sont les piliers de tout le dispositif de l’accompagnement non financier à apporter aux entrepreneurs à savoir la formation, l’accompagnement à l’élaboration des plans d’affaires, la recherche de partenaires techniques et financiers, l’appui- conseil technique à la mise en place ou au renforcement de l’entreprise, la gestion de l’entreprise, etc.

« Je le crois fermement que notre pays, le Mali a tout le potentiel pour se hisser au rang de leader dans l’innovation et l’entrepreneuriat sur le continent africain. Je compte sur chacun de vous présent dans cette salle pour nous aider à faire éclore ce potentiel pour le bonheur des maliens. C’est pourquoi je propose, si vous y adhérez, à mettre en place un cadre de travail formel qui va nous permettre de définir des stratégies efficaces de renforcement de l’écosystème entrepreneurial dans notre pays. Vous n’êtes pas sans savoir que nous sommes à un tournant de l’histoire de notre pays. Aujourd’hui notre pays est engagé dans une stratégie de reconstruction termes de leadership, de citoyenneté et de souveraineté. » Explique Mme la Ministre Mme Bagayoko Aminata Traore.

Pour Mme la Ministre, la mission est claire : nous devons créer un environnement où chaque startup, chaque PME/PMI, peut s’épanouir et prospérer. Pour concrétiser cet engagement, elle a suggéré quelques initiatives : la mise en place d’un cadre de concertation entre le Ministère et les Incubateurs pour dynamiser l’écosystème entrepreneurial ; la désignation d’un point focal de chaque côté pour garantir une coordination fluide et efficace de nos activités ; la définition d’une périodicité pour nos rencontres, afin de maintenir un dialogue constant et productif ;l’élaboration du Guide de l’écosystème des startups au Mali et enfin la mise en place d’un programme pilote de financement des jeunes entrepreneurs faisant appel à des mécanismes innovants d’accompagnement et de financement.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

Commentaires via Facebook :