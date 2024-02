Le vendredi 2 février 2024 le Centre de Perfectionnement et de Recouvrement de l’Agence Nationale pour l’Emploi (CPR/ANPE) a abrité la cérémonie de lancement de la formation de 50 bénéficiaires de bourse de formation en coupe et couture du COPCC et de 50 responsables de PME en gestion. La cérémonie était placée sous la présidence de la Ministre de l’Entreprenariat Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Bagayoko Aminata Traoré, accompagnée pour la circonstance du Directeur général de l’ANPE, Ibrahim Ag Nock.

Dans le cadre de l’appui à la promotion de l’auto-emploi et de la formation professionnelle, le Département Formation Promotion de l’Emploi (DFPE), à travers ses services formation et d’appui à l’Auto Emploi (SAE) et la Direction Régionale de l’ANPE du District de Bamako, organise des sessions de formation GERME (Gérer Mieux votre Entreprise). Ces sessions s’inscrivent dans le cadre du renforcement des entreprises pour pallier le déficit de gestion d’entreprise et contribuer à la pérennité des PME/PMI et à la consolidation des emplois. Le renforcement des capacités des entrepreneurs a ainsi pour objectifs d’apprendre aux participants qui sont des responsables et gérants d’entreprise en activité les nouvelles techniques de gestion et de réduire le taux de perte d’emplois pour motif économique au niveau de ces structures.

Selon le directeur de l’ANPE, la démarche s’inscrit dans le cadre de la concrétisation «des objectifs du Plan de travail manuel 2024, ainsi que de la politique nationale de l’emploi». Et d’ajouter qu’il s’agit d’avoir in fine 100 emplois tant au niveau du secteur coupe /couture, mais aussi à celui du perfectionnement des entreprises déjà existantes à travers des formations en GERME pour 50 auditeurs et 50 auditrice en coupe couture. Ibrahim Ag Nock a aussi mentionné que l’absorption du maximum de chômeurs passe par une approche adéquate et l’arrimage des stratégies et dispositifs allant dans le sens du perfectionnement et de la reconversion des demandeurs d’emplois. Il s’agit aussi à ses yeux «d’amener les offreurs d’emploi à mieux s’adapter et à mieux se perfectionner» pour en créer au maximum. «C’est ce qui nous amène justement à ces formations en gestion d’entreprise » a-t-il indiqué.

Selon le DG, la formation en GERME coûte environ cinq millions et les 50 bourses dont la durée de la formation est de 3 ans. Ce qui fait dans l’ensemble dix millions.

Pour la Ministre de l’Entreprenariat Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, l’événement s’inscrit dans le plan d’action de la politique nationale de l’emploi dont l’objectif premier est la réduction du chômage et de la pauvreté par la création massive d’emplois. Et de rappeler la mission e son département de faire de l’entreprenariat et de la formation un levier dans la création d’emploi. Selon le ministre « la formation en gestion d’entreprise avec le module GERME procède d’une volonté de renforcer les entreprises en tant que vecteurs d’emplois et contribue à la pérennité de leurs activités à travers l’accroissement des ressources en vue de réduire le taux de mortalité élevé des PME/PMI au Mali. Ainsi le chef du département de tutelle exhorte les bénéficiaires de session de formation à être assidus, engagés et à appliqués dans l’acquisition de connaissances durant la formation.

Aly Poudiougou

