Inauguration du siège du FAFPA à Sotuba : Un nouveau souffle pour la formation professionnelle au Mali

Le ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Mme Oumou Sall Seck, a inauguré le nouveau siège du Fonds d’appui à la formation professionnelle et à l’apprentissage (FAFPA) le 26 décembre 2024 à Sotuba, Bamako. Il s’agit d’un bâtiment ultra moderne destiné à améliorer l’efficacité de la formation professionnelle et de l’apprentissage au Mali.

Symbole de modernité et d’ambition, le nouveau siège du FAFPA a été conçu pour répondre aux exigences d’un service public efficace. Construit et équipé par l’entreprise ECONI S.A, en collaboration avec les agences URBADEX et BRID, l’immeuble dispose d’équipements ultramodernes adaptés aux défis du 21ᵉ siècle. À travers ce chef d’œuvre architectural, le Mali affirme sa volonté d’adosser la formation professionnelle à d’infrastructures performantes et adaptées.

D’un coût total de 1, 292 milliards de francs CFA (intégralement financés sur le budget national), le nouveau siège du FAFPA est composé d’un bâtiment principal et de quatre annexes avec une cantine, une loge pour le gardien, un local technique pour le transformateur et un parking couvert. En prenant la parole, le Maire de la commune I a exprimé sa fierté de voir ce projet s’implanter dans sa municipalité où il aura un impact réel sur le développement local. De son côté, le Secrétaire général du Comité syndical du FAFPA a salué cette réalisation, déclarant qu’elle répond à une préoccupation majeure : améliorer les conditions de travail et de vie du personnel du FAFPA.

«Ce bâtiment n’est pas une simple structure ; il est le fruit d’un travail acharné, d’une collaboration harmonieuse et d’un engagement sans faille. Il reflète notre ambition collective de bâtir un système de formation professionnelle adapté aux défis du 21ᵉ siècle et de préparer notre jeunesse à contribuer activement au développement économique et social du Mali», a souligné Mme Seck Oumou Sall, ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

Le nouveau siège du FAFPA n’est pas seulement un espace administratif. Mais, il symbolise également un tournant dans la vision de la formation professionnelle au Mali. Il est conçu pour devenir une plateforme où des solutions innovantes seront élaborées, offrant ainsi aux jeunes des opportunités de carrière solides et adaptées aux exigences du marché de l’emploi.

Le président du Conseil d’administration du FAFPA a salué le rôle clé de Mme le Ministre dans la concrétisation de ce projet, soulignant que cette réalisation était un vœu longtemps exprimé. Il a réitéré l’engagement de son équipe à travailler main dans la main avec le ministère pour atteindre les objectifs de développement fixés.

