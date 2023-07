Les professionnels du secteur de la micro-finance ont bénéficié d’une session de formation sur la sécurité information et la gestion du parc informatique dans un SFD session de formation.

Co-organisé par le Mécanisme de refinancement des systèmes financiers décentralisés (MEREF-SFD) et l’ APSFD (Association professionnelle du système financier décentralisés), le Ministère de l’Industrie et du Commerce a présidé le vendredi 14 juillet 2023 à l’hôtel Maeva l’ouverture des travaux dudit séminaire.

Avec 86 SFD pour 1448800 bénéficiaires, le secteur de la micro finance est une priorité pour les hautes autorités du Mali pour soutenir l’inclusion financière dans le pays. Et comme tout autre secteur le développement du capital informationnel est une impérative de viabilité et de pérennité. Une assertion que soutient le président de l’APSFD, Modibo Coulibaly, qui déclare que le SFD à l’instar de toute autre entreprise de nos jours, a besoin de développer ses compétences technologiques pour se maintenir ou booster sa performance. C’est dans cette dynamique que s’inscrit la présente formation sur la sécurité information et la gestion du parc informatique dans un SFD session de formation.

Durant deux jours, les prenants part à la session ont été renforcés sur la thématique afin qu’ils puissent chacun dans leur institution relever les défis liés à l’informatique et le système informatique.

En effet, comme l’indique le président Coulibaly, nonobstant les bons résultats qu’affiche le secteur : 86 SFD tout type confondu pour 1448800 bénéficiaires avec 145 milliards encours des dépôts ; 183 milliards encours des crédits, et une amélioration de la mise en conformité à la réglementation avec une capitalisation globale située autour de 14%,, il n’en demeure pas moins que le secteur de la microfinance reste confronté à un certain nombre de défis. Au nombre desquelles on note les défis liés : au financement du secteur ; au renforcement des capacités des ressources humaines et de la gouvernance des systèmes décentralisés ; à la fiscalité des SFD non mutualistes ; à la digitalisation des opérations une gestion efficiente de leurs investissements informatiques, selon la BCEAO. Outre ces difficultés communes aux SFD, le président l’APSFD pour sa part, sollicité les décideurs pour accélérer la transformation institutionnelle ou statutaire du MEREF -SFD.

Le SG du ministère de l’Industrie et du Commerce, M. Adama Yoro Sidibé, est revenu sur l’important rôle que joue les SFD, et rappelé les efforts des pouvoirs publics dans l’accompagnement et la promotion et le développement du secteur de la microfinance pour améliorer l’inclusion financière au Mali, M. Sidibé, a réaffirmé la disponibilité de son département auprès des MEREF –SFD.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

