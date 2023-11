Caisse nationale d’assurance maladie (CANAM) : Dans 3 ans, le nouveau siège de 11 étages se hissera sur l’ACI 2000

Dans 36 mois, la Caisse nationale d’assurance maladie (Canam) déménagera dans son nouveau siège de 11 étages sis à l’ACI-2000. La pose de la première pierre de l’édifice par la ministre de la Santé et du Développement social, le colonel Assa Badiallo Touré, a eu lieu le jeudi 26 octobre 2023.

Selon le directeur général de la Canam, le médecin-général de brigade Boubacar Dembélé, les objectifs de la construction du siège sont, entre autres, assurer une sécurité et un meilleur confort de cadre de travail pour les cadres de la Canam ; regrouper tous les services et directions de la Canam sur un seul site ; augmenter à terme la capacité de locaux de services pour la Canam ; assurer un meilleur espace d’accueil pour les populations dans le besoin des services de la Canam.

Aux dires de l’architecte, Ag Abdourahame, le siège va coûter 16 344 555 000 F CFA entièrement financé sur le budget de la Canam. Le bâtiment de 11 étages qui sera livré dans 36 mois pourra contenir 600 occupants. Il a ajouté que la construction du siège de la Canam est un projet de consommez malien. Car, cette construction est entièrement exécutée par des ingénieurs, architectes et manœuvres nationaux. Et l’architecture du siège est puisée des sources du modernisme minimaliste et bâtie sur une structure mixte en béton armé et structure métallique.

“L’idée générale de la conception est basée sur la création de bâtiments fonctionnels intelligents bien insérés dans le milieu. L’ensemble de l’ouvrage proposé est un symbole, un emblème rappelant l’importance de l’assurance dans la vie quotidienne. Le lien et la fonctionnalité entre les différents accès, partant de l’arrivée aux sites des utilisateurs et des usagers jusqu’à la distribution interne de l’œuvre architecturale, démontrent la recherche d’espaces multifonctionnels, fusionnant, entre autres, espace de travail (bureaux et direction de la Canam) ; espace convivial (cantine, auditorium) ; espace de vie privée (recueillement, garderie d’enfants). Le tout associé aux espaces de verdures et de parking. Le caractère imposant de l’ouvrage de par ses 11 étages, est inspiré d’une hélice, engrenage de tout moteur, y compris celui de l’assurance, activité de la Canam. Cette hélice de 5 branches prend forme verticalement sur 8 étages avec une base toujours en forme d’hélice mais plus large élevé sur 4 étages. Elles produisent un mouvement de déplacement, marqué par des bandes métalliques qui mettent en exergue le mouvement, le rendant ainsi visible de tout angle”, a expliqué l’architecte.

Il a ajouté que l’arrivée sur le site se fait par la voie principale de 30 mètres sur 2 et quittent le carrefour Kwame Nkrumah. En plus des différentes places parking (52 places autos et 70 places moto) autour du site, celui au sous sol (48 places réservé aux cadres supérieurs et à la direction), le projet qui prévoit une place parking de 202 places autos et 110 places motos sur 2 niveaux dont la structure s’intègre parfaitement à l’ensemble de l’ouvrage. “L’accès des utilisateurs (les clients de la Canam) situé en façade sud, introduit bien le standing du bâtiment. Cet accès donne un hall dégagé composé d’une zone de caisse de paiement (distribution et fonctionnalité identique à celle d’une banque, accès sécurisé au coffre-fort compris), d’un espace attente, café et lecture et de différents bureaux du rez-de-chaussée au 1er étage. Les espaces sont aménagés sur les 3 ailes, pour atteindre 5 ailes pour une probable extension future. Toute la structure rigide de l’édifice sera recouverte de matière composite de type alucobond, avec du vitrage antireflet de double épaisseur trempée pour assurer la sécurité non seulement, mais aussi une brise solaire contre l’exposition des pièces au soleil. En ce qui concerne la verdure, elle est autant verticale qu’horizontale. Elle a été traitée du dernier niveau en passant sur les parois verticales et l’espace vert prévu au rez-de-chaussée aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur”, a-t-il commenté. Il a assuré que de par sa conception, le siège prévoit un accès facile à tout le bâtiment pour les pompiers mais également un escalier accès pompier depuis le rez-de-chaussée. La voirie des parkings sera entièrement dallée et bitumée. Les places de stationnement seront marquées et numérotées dans les parkings. Le sens de la circulation sera indiqué au sol. Les allées pitonnes recevront également un dallage en béton résistant. La clôture du siège aura une association harmonieuse avec l’ensemble bâti.

Avant de procéder à la pose de la première pierre, la ministre de la Santé et du Développement social, le colonel Assa Badiallo Touré s’est réjouie de la pose de la première pierre du nouveau siège de la Canam. Pour elle, cette pose de la première pierre du siège de la Canam est une célébration, un jour mémorable dans l’histoire de la prise en charge de la santé des populations maliennes, particulièrement de la Caisse nationale d’assurance maladie (Canam). Elle a exprimé toute sa gratitude au président de la Transition, le colonel Assimi Goïta pour son soutien inestimable au secteur de la sante en général et à la protection sociale en particulier.

Aux dires de la ministre, le nouveau bâtiment de la Canam témoigne de l’engagement des autorités de la Transition pour l’excellence et l’amélioration de la santé et du bien-être des maliens. “Il est l’émanation de notre volonté de fournir un environnement de travail moderne et fonctionnel aux employés de la Canam. Je suis convaincue, qu’une fois l’ouvrage terminé, il servira de cadre d’innovation, de bonne collaboration et de solidarité dans lequel le travail continuera à se faire avec dévouement afin d’offrir une protection sociale de qualité à tous les assurés. Car, les bureaux actuels de la Canam et ses annexes sont dispersés à divers endroits de Bamako. Cette nouvelle bâtisse permettra donc, de regrouper tous les départements et directions en un seul endroit pour donner une meilleure fluidité et beaucoup plus d’efficience dans le travail”, a-t-elle indiqué.

Elle a souligné que le nouveau siège de la Canam sera un symbole de réussite et de progrès pour la Canam et pour le Mali qui se prépare à la mise en application du Régime d’assurance maladie universelle (Ramu), une volonté des plus hautes autorités de la Transition. Elle a rappelé que la gestion du Régime d’assurance maladie universelle est confiée à la Canam. Pour les travaux de l’ouvrage qui dureront 36 mois, Mme la ministre a appelé les entreprises engagées dans leur réalisation à respecter les délais fixés tout en maintenant les normes de qualité les plus élevées.

Siaka Doumbia

