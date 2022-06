Depuis bientôt une semaine des hommes armés non identifiés bloquent les compagnies de transports et les passagers de l’axe Sévaré Gao à Douentza et à Gossi. Les perturbations n’ont pas encore été revendiquées. Certaines informations évoquent des actes perpétrés par des bandits armés. Un probable retour des groupes terroristes n’est pas non plus exclu.

Le gouvernement a néanmoins déclaré le week-end dernier avoir signé un accord de prêt d’environ 19 milliards de F Cfa avec le Koweït pour la réhabilitation du tronçon Sévaré-Gao de cette route nationale vitale car reliant le nord et le sud de notre pays. «Ce financement a pour objectif de favoriser le développement économique et social des régions du centre et du nord», a-t-on précisé.

GAO : Le chef du mouvement Ganda Koy échappe à un assassinat

Le chef du mouvement d’auto-défense «Ganda Koy», Ayouba Missilim, a été la cible d’une attaque d’hommes armés non identifiés dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 mai 2022. Les assaillants ont ouvert le feu sur l’homme devant le bar «Escale» situé en plein cœur de la ville de Gao. Blessé, il a été aussitôt admis à l’hôpital pour recevoir des soins adéquats.

