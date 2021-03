Gestion de la crise dans les régions du centre : la stratégie des pôles sécurisés de développement

Le gouvernement entend les démultiplier afin de favoriser la protection des populations grâce à la présence des forces de défense et de sécurité. L’objectif est d’assurer aussi l’utilité sociale de l’État par le fonctionnement efficace de l’administration

Au second jour de sa visite à Mopti, le Premier ministre a présidé dans l’après-midi au gouvernorat, la première réunion délocalisée du Cadre politique de gestion de la crise dans les régions du centre de notre pays. Le chef du gouvernement a indiqué qu’il a voulu cette réunion afin de donner une nouvelle impulsion au processus de stabilisation. Moctar Ouane a salué les échanges approfondis et les éclairages pertinents ayant permis aux participants d’avoir une compréhension partagée de la crise.

Le chef du gouvernement a ensuite fait des remarques portant sur plusieurs points. La première remarque est que pour apporter une réponse durable à la crise, il faut matérialiser deux principes par des actions concrètes. Le premier principe est celui de solidarité nationale. Pour le Premier ministre, cette solidarité doit être le premier rempart et la première réponse à la tragédie qui touche nos concitoyens du centre. Et cette solidarité nationale doit se manifester à tous les niveaux. À cet effet, Moctar Ouane s’est réjoui de voir toutes les initiatives mises en œuvre où qui sont planifiées par le ministère de la Santé et du Développement social et celui de l’Education nationale. Il a souhaité que ces efforts soient amplifiés pour illustrer de façon très concrète l’utilité sociale de l’État. Il a ainsi exhorté tous les départements à s’engager très fortement dans la manifestation de la solidarité nationale.

