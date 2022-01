Entre massacres des populations civiles à grandes échelles, second coup d’État militaire au Mali et extension des activités djihadistes à de nouveaux territoires, l’année qui s’est achevée aura été la plus mauvaise pour la lutte antiterroriste au Sahel.

L’année 2021 avait mal commencé avec le massacre de plus de cent personnes dans deux (02) villages du Nord-Ouest du nigérien, dans la zone dite des «trois frontières» limitrophes au Burkina Faso, au Mali et au Niger. L’année 2021 s’est achevée, le vendredi 31 décembre dernier, avec de très mauvaises nouvelles pour la lutte antiterroriste dans les pays du G5 Sahel: Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad.

Les civils les plus exposés

Pour la première fois depuis le début, il y a plus de dix ans, de la guerre contre le terrorisme, les pays sahéliens enregistrent nettement plus de civils que des membres des forces de défense et de sécurité tués par les groupes djihadistes.

Entre janvier et novembre 2021, pas moins de 600 civils nigériens ont été massacrés dans des attaques terroristes, principalement menées par l’État islamique au grand Sahara (EIGS). Les chiffres des tueries de cette année donnent froid au dos: 200 personnes massacrées en mars en une seule opération terroriste dans la région Tahoua, dans le Nord-Ouest du Niger; 160 civils tués en même temps, en juin dans le village de Solhan, Nord-Est du Burkina Faso.

En 2021, le nombre des victimes du terrorisme, depuis 2015, a franchi pour le seul Burkina Faso le seuil de 2 000 personnes, dont au moins 600 membres des Forces de défense et de sécurité (FS). Autant que le nombre très élevé de victimes de ces attaques, c’est leur fréquence inédite qui inquiète les observateurs. Dans la zone des «trois frontières», les raids des groupes terroristes sur les villages du Burkina Faso, du Mali et du Niger sont quasi-quotidiens et les États semblent totalement démunis pour y faire face.

Sombres perspectives

Désespérées des États de la région et de la force française Barkhane, les populations ont commencé à signer des accords locaux avec des groupes djihadistes. Faute d’une amélioration, qui parait pour l’instant improbable, de la sécurité au Sahel, ces deals entre populations et groupes terroristes devraient se poursuivre, en 2022 au Mali, où ils ont commencé et s’étendre rapidement aux autres pays du Sahel. 2021 aura également apporté l’extension territoriale de la menace terroriste.

Selon le Premier ministre malien de transition, Choguel Kokalla Maïga, les activités djihadistes, qui ne concernaient que le Nord du Mali, en 2013, touchent désormais 80% du pays. Les groupes terroristes ont confirmé pendant l’année qui s’achève, ce vendredi 31 décembre, qu’ils n’ont pas renoncé à leur agenda de déplacer l’épicentre de leurs activités du Sahel vers le golfe de Guinée (Bénin, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Togo).

Au moins deux militaires béninois ont été tués, le 2 décembre 2021, lors d’une attaque terroriste sur la frontière commune entre le Burkina Faso et le Bénin. Le Togo a affirmé en novembre avoir repoussé une attaque terroriste sur sa frontière avec le Burkina Faso.

De la mort de Deby au coup d’État au Mali

Outre l’extension de la menace terroriste, 2021 a apporté deux (02) autres mauvaises nouvelles au Sahel. Il y a d’abord eu la mort brutale, le 20 avril du président tchadien Idriss Deby Itno des suites des blessures aux combats contre les rebelles du Front pour l’alternance et la concorde au Tchad (FACT). Passée l’émotion, la disparition du président tchadien a suscité de nombreuses interrogations voire des inquiétudes sur l’avenir de la lutte antiterroriste au Sahel. Combat dans lequel il s’était pleinement impliqué en envoyant son armée combattre les djihadistes dans les pays du Bassin du Lac Tchad (Cameroun, Niger, Nigeria) et au Mali.

Les incertitudes sur la lutte contre le terrorisme suscitées par le décès brutal de Deby ont d’ailleurs été amplifiées par la décision de mettre fin à l’opération Barkhane annoncée, en juin dernier, par le président Emmanuel Macron.

L’année qui s’achève aura aussi marquée par le coup d’État dans le coup d’État perpétré en mai dernier par le colonel Assimi Goïta. Loin d’être une simple question intérieure malienne, la confiscation de tous les pouvoirs de la transition par les militaires maliens, après l’éviction du Président Bah N’Daw et du Premier ministre Moctar Ouane, a de très fortes implications dans la lutte contre le terrorisme tant au Mali que dans le reste du Sahel. Alors que 2021 a été très mauvaise pour le Sahel, rien n’indique aujourd’hui que 2022 sera meilleure.

Source: Mondafrique.fr

Commentaires via Facebook :