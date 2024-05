Lutte contre le terrorisme international : Abu Huzeifa dit Hugo éliminé

À l’annonce de la mort du chef terroriste Abu Huzeifa dit Hugo ce dimanche 28 avril, la joie aurait dû être à son comble pour célébrer l’événement spontanément. Surtout que cette neutralisation intervient au moment où les pourparlers entre les officiels nigériens et américains n’ont pas abouti au prolongement du séjour de l’Africom dans la bande d’Agadez (base 101). Les discussions sur le calendrier et les modalités du départ en cours de négociations enregistrent au même moment la liquidation de l’homme le plus recherché parmi les jihadistes terroristes par l’exécutif américain qui a mis 5 millions de dollars pour le retrouver vif ou mort. C’est fait depuis que les Fama ont mis fin à son existence terrestre. Responsable des attentats et attaques perpétrées au Mali depuis 2012, Abou Houzeifa dit Hugo est réputé comme le terroriste qui a joué le plus grand rôle dans la déstabilisation programmée du Sahel. Il est l’auteur de l’embuscade contre les forces spéciales américaines et qui a coûté la vie à quatre de leurs éléments à à Tongo Tongo au Niger le 4 octobre 2017. Filleul d’Adnane Abou Walid al-Sahraoui, chef de l’État islamique dans le Grand Sahara, lui aussi assassiné par un raid de la force Barkhane en septembre 2021, sa tête avait été mise à prix par les américains pour 5 millions de dollars (3,5 milliards Cfa) en faveur de quiconque aura apporté des “renseignements” conduisant à Hugo. Figurant sur la liste -comme plusieurs d’entre eux- des Nations unies relative aux sanctions contre l’EIIL (Daech et al qaïda), les renseignements le concernant sont régulièrement mis à jour et communiquées aux États membres de l’organisation (visiter le site : https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/1267/).

Pour le cas qui concerne le Mali, c’est l’état-major général des Armées qui, à travers un communiqué, à informe l’opinion nationale et internationale que : “ce dimanche 28 Avril 2024, les FAMa ont neutralisé un important chef terroriste de nationalité étrangère au cours d’une opération de grande envergure dans le LIPTAKO (secteur de Indelimane)”.Il s’est passé quoi ? Alors que les descentes et opérations sur le terrain des Fama s’accentuent, au nord actuellement s’affrontent des factions de la rébellion opposées entre elles. Et c’est depuis novembre z023, quand l’armée malienne s’est emparée de Kidal, que les blocs se fissurent dans cette galaxie des forces rebelles jihadistes et groupes armés terroristes. En quoi, la neutralisation d’Hugo est symbolique pour les conséquences désastreuses que cette neutralisation va avoir sur la suite des événements.

Comme son parrain Al Sahraoui, Abu Huzeifa est inscrit sur la liste du Comité des sanctions depuis août 2009, en application des dispositions des paragraphes 2 et 4 de la résolution 2368 (2017) comme associé à l’EIIL ou à Al Qaïda pour avoir concouru au financement, à l’organisation, à la facilitation, à la préparation ou à l’exécution d’acte ou d’activités de l’État islamique d’Irak et du Levant (EIIL).

Parallèlement à cette neutralisation très importante dans la dislocation de l’architecture des terroristes locaux, d’autres opérations de reconnaissance offensive sur le terrain sont en cours pour neutraliser d’autres terroristes et saisir leur matériel de guerre.

