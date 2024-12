Les Forces armées maliennes (FAMa) ont neutralisé deux terroristes et saisi deux pistolets mitrailleurs, une moto et une radio TYT dans le cercle de Léré, selon un communiqué de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa).

Dans la Région de Bandiagara, un guetteur a été interpellé et du matériel roulant et militaire ont été trouvés sur des éléments terroristes. Le matériel comprend des maillons garnis et un sac contenant des téléphones portables appartenant aux terroristes en fuite.

Dans le cercle de Tessit, les forces armées ont neutralisé un guetteur et récupéré deux motos. Les moteurs roulants détruits ont été sur place. Il s’agit d’un pistolet mitrailleur (PM), de deux chargeurs, d’une radio et d’un sac contenant des médicaments.

Gao n’est pas en reste selon le communiqué. En effet vers 18H et quart, les soldats ont eu des échanges de tirs avec des braqueurs sur la RN 16, Sevaré-Gao. «Le bilan est de deux braqueurs interpellés et mis à la disposition de la prévôté, une moto, un PM, deux chargeurs et des cartouches récupérés», lit-on dans le communiqué de la Dirpa.

Souleymane SIDIBE

Commentaires via Facebook :