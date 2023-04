Mali : L’Armée neutralise huit terroristes au cours d’une opération

Un échelon du Groupement tactique inter arme (Gtia) 2 « Kélétigui » a neutralisé huit terroristes dont deux femmes, le samedi 1er avril 2023, dans les environs de Kouroukanda peulh, une zone située à une quinzaine de km au nord-ouest de Diallassagou, au cours d’une opération de reconnaissance.

L’information a été donnée par l’Armée, le mardi 04 avril 2023, sur son site internet « fama.ml », signalant que lors du même ratissage, un véhicule des forces loyalistes a sauté sur un engin explosif improvisé (EEI) près du village de Ballé, causant ainsi la perte en vie d’un élément des Forces armées maliennes (FAMa) et la blessure de 7 autres.

Au cours de cette opération, les Forces de défense et de sécurité ont également récupéré un important lot de matériels comprenant un pistolet mitrailleur (PM), 3 chargeurs garnis, 3 fusils de chasse, 2 radios talkie-walkie, 1 moto Haojine et un téléphone portable dont la carte SIM n’a pas été retrouvée. Et de souligner que le corps et les blessés de nos Forces de défense ont tous été rapidement évacués sur Sévaré par voie aérienne.

Ce mode opératoire dénote une fois de plus que ces terroristes infortunés sont complètement désorientés et désaxés préférant de facto la pose d’engin explosif improvisé (EEI) à l’affrontement direct. En tous les cas, indique le site de l’Armée, le commandant Abdoul Wahab Coulibaly et ses hommes ainsi que d’autres vaillants combattants de nos Forces de Défense sont fortement engagés pour vaincre le terrorisme et assurer la paix et la sécurité dans notre pays.

Souleymane SIDIBE

