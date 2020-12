Cependant, les chasseurs traditionnels dozos doivent encore s’entendre entre eux, afin que l’ensemble des confréries soient impliquées dans le futur accord de cessation des hostilités. Une vaste réunion est prévue ce jeudi à Macina.

Des discussions ont également lieu dans les communes concernées, pour susciter l’adhésion de populations fatiguées par les promesses autant que par la situation.

Espoirs et doutes

Dans la zone, aucun mort n’est à déplorer depuis huit jours, mais la nourriture manque à nouveau dans le village assiégé de Farabougou, et les habitants du cercle de Niono sont toujours restreints dans leurs mouvements.

Aussi des notables et des élus des communes concernées, joints par RFI, continuent-ils d’exprimer leur désarroi et leurs doutes sur les négociations en cours. Ils déplorent notamment de ne pas être suffisamment associés au processus de médiation et doutent de la capacité d’acteurs venus de l’extérieur à obtenir un accord solide. Tous souhaitent évidemment retrouver au plus vite leur capacité à circuler librement et à s’adonner à leurs activités.

Source: https://www.rfi.fr/fr/afrique