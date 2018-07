Dans un communiqué publié le samedi 14 juillet 2018, le chef d’état-major du Mouvement Dana Amassagou s’est prononcé sur plusieurs sujets concernant son mouvement, notamment les motos des chasseurs brulées par l’Armée, le rôle du mouvement, la prétendue signature de cessez- le feu et la tenue d’élections libres et apaisées au pays dogon.

Le chef d’état-major de Dana Amassagou, Youssouf Toloba, a précisé qu’un détachement des FAMas a non seulement brulé 93 de leurs motos, mais aussi ouvert le feu sur eux le samedi 7 juillet 2018. « Suite à cet incident, une commission composée du colonel-major Ousmane Korogo à la retraite et du capitaine Mamadou Goudienkilé à la retraite, a échangé avec les chefs des combattants Youssouf Toloba et le secrétaire général du mouvement, Moise Sagara », lit-on dans le communiqué qui ajoute : « Les échanges ont porté essentiellement sur la sécurité au pays Dogon et aussi comment faire ramener la paix ».

A en croire le chef d’état-major de Dana Amassagou, son mouvement n’a aucune autre ambition que d’aider le gouvernement à bien sécuriser les populations dans les localités où l’Etat est absent.

Parlant des objectifs de son mouvement, Youssouf Toloba précise : « Notre mouvement n’est pas créé pour attaquer une ethnie quelconque, mais nous défendons toute la communauté (dogon, peulh, bambara, mossi, sonrhaï, dafing, samogo, etc.) du pays dogon face aux menaces des bandits armés ».

S’agissant de la prétendue signature du cessez le feu le 02 juillet dernier à Sévaré, le chef d’état-major de Dana Amassagou nie l’implication de son mouvement et affirme que le bureau qui a signé a été destitué.

Youssouf Toloba a, par ailleurs, précisé que Dana Amassagou accepte de déposer les armes à condition que tous les groupes armés soient systématiquement désarmés et que l’Etat garantisse la sécurité des populations du pays dogon.

Le mouvement des chasseurs affirme être favorable au dialogue avec la partie gouvernementale et précise qu’il s’inscrit dans la logique de soutenir le gouvernement dans l’organisation d’élections libres et apaisées. Avant de terminer, le chef d’état-major promet que Dana Amassagou ne posera aucun acte allant dans le sens d’entraver les activités des représentants de l’Etat au pays dogon.

Boureima Guindo

