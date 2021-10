Tombouctou : 4 terroristes abattus par l’armée malienne au poste d’Acharane

L’armée malienne annonce avoir infligé un nouveau revers aux groupes armés terroristes qui sévissent dans les régions du nord. « Les FAMa viennent de réagir vigoureusement le dimanche aux environs de 06h30, à une attaque du poste d’Acharane, région de Tombouctou par des éléments non encore identifiés. Bilan provisoire fait était d’un mort et 3 blessés côté forces armées maliennes et 4 morts abandonnés sur le terrain et plusieurs armes individuelles et collectives récupérées », a indiqué l’armée dans post largement partagé sur les réseaux sociaux. Des images amateurs diffusées sur les médias montrent des corps sans vie en treillis militaire allongés sur le sable à côté d’un pick-up et des nombreuses minutions. Plusieurs sources rapportent qu’en plus des 4 terroristes abattus, l’armée a récupéré sur la scène de l’attaque un véhicule, de documents en arabe et en français, du matériel de transmission, 5 PM, un PKM, des centaines de munitions et maillons abandonnés sur place.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :