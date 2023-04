Ouverture de la session d’avril du CNT : Plusieurs projets et propositions sur la table

Le président du Conseil national de transition (CNT), le colonel Malick Diaw a présidé, le lundi 3 avril 2023, la cérémonie solennelle d’ouverture de la session d’avril 2023 de l’organe législatif de la transition.

C’était en présence notamment du Premier ministre, chef du gouvernement, Dr. Choguel Kokalla Maïga, des présidents des autres institutions de la République, des membres du gouvernement, et des diplomates accrédités au Mali. Plusieurs projets et propositions de loi seront examinés au cours de la présence session qui s’étalera sur 90 jours.

Dans son allocution, le président de l’institution législative de la Transition a salué la présence du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, “qui nous fait toujours l’honneur de participer à nos rentrées parlementaires”. Saluant les excellents résultats obtenus par le gouvernement, il l’a exhorté dans la mise en œuvre effective et diligente de toutes actions en lien avec l’amélioration des conditions de vie et de travail de nos concitoyens. Le colonel Malick Diaw a rappelé que la présente session s’ouvre dans un contexte marqué par les travaux du projet de la nouvelle Constitution. Et d’espérer qu’après plusieurs tentatives ce projet sera le bon, car nourrit des recommandations fortes des Assises nationales de la refondation (ANR) et du caractère inclusif de son processus cher au président de la Transition, le colonel Assimi Goïta. Pour finir, le colonel Malick Diaw a invité toutes les forces vives à s’approprier ce projet que le CNT se fera le devoir d’accompagner tout le long du processus jusqu’à son aboutissement à la IVe République.

Evoquant enfin les mesures jusqu’ici en vigueur par la Cédéao qui, selon lui, ne visent qu’à nuire à notre pays, le président du CNT a rappelé aux initiateurs de ces décisions obscures que le Mali est déjà vacciné contre ce virus pire que le Covid-19. “Merci à la Cédéao pour nous avoir démontré que nous ne devons compter que sur nous-mêmes”, a conclu le Colonel Malick Diaw.

Boubacar Païtao

