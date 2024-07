Douze enfants et un conducteur ont étés tués dans la collision entre un minibus, en route vers l’école, et un autre véhicule en Afrique du Sud, a annoncé le gouvernement local de la province de Gauteng le mercredi 10 juillet 2024.

Sept autres enfants ont été blessés et transportés d’urgence à l’hôpital après cet accident, survenu lorsque le minibus s’est renversé et a pris feu après avoir été heurté par un autre véhicule, selon un communiqué du gouvernement de la province de Gauteng, la plus peuplée de l’Afrique du Sud et qui comprend Johannesburg et Pretoria.

L’âge des enfants n’était pas disponible dans l’immédiat. Des images télévisées ont montré le minibus totalement détruit par l’incendie.

L’accident s’est produit à environ 70 km à l’ouest de la ville de Merafong.

Selon le communiqué du gouvernement local, « un minibus de transport privé a été impliqué dans un accident tragique dans la région de Kokosi-Wedela près de Merafong, coûtant la vie à douze élèves et leur chauffeur« .

« En outre, sept autres élèves ont été transportés d’urgence dans une installation médicale pour être soignés », ajoute-t-il

Le ministre de l’Education de la province de Gauteng, Matome Chiloane, cité par le communiqué, se dit « profondément attristé par cet événement tragique ».

« La perte de nos enfants est un coup terrible pour notre communauté, nos pensées et nos prières vont aux familles des élèves décédés et blessés », ajoute-t-il.

L’Afrique du Sud dispose d’un des réseaux routiers les plus développés du continent mais compte parmi les plus mauvais élèves en matière de sécurité routière.

Avec AFP.

