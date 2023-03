Après la chute du drone américain Reaper, pic de tensions entre Moscou et Washington

L’incident aérien en mer Noire laisse planer la menace d’une « escalade involontaire » entre la Russie et les États-Unis.

INTERNATIONAL – Les relations diplomatiques entre les États-Unis et la Russie vont-elles ressortir affaiblies après l’incident aérien en mer Noire ? Les tensions restaient vives ce mercredi 15 mars, après que Washington a accusé la veille l’aviation russe d’avoir fait chuter un drone américain.

« Nous partons du principe que les États-Unis s’abstiendront de spéculations ultérieures dans l’espace médiatique et cesseront leurs vols près des frontières russes », a déclaré sur le réseau Telegram l’ambassadeur russe aux États-Unis, Anatoli Antonov.

« Nous considérons toute action avec recours à des armements américains comme ouvertement hostile », a-t-il souligné, assurant que « la Russie ne cherche pas de confrontation et reste pour une coopération pragmatique dans l’intérêt des peuples de nos pays ».

« Notre drone MQ-9 effectuait des opérations de routine dans l’espace aérien international quand il a été intercepté et percuté par un avion russe, entraînant le crash et la perte du MQ-9 », avait déclaré mardi le général James Hecker, commandant des forces aériennes américaines en Europe, confirmant des informations révélées plus tôt par l’AFP sur un incident impliquant un drone Reaper en mer Noire.

Il avait précisé qu’avant la collision de l’un des chasseurs russes Su-27 avec le drone endommageant l’hélice, ils avaient largué du carburant et survolé l’appareil à plusieurs reprises.

L’armée russe a démenti avoir provoqué la chute de l’appareil, tout en reconnaissant que deux de ses chasseurs l’avaient intercepté mardi.

L’Ukraine accuse Poutine de vouloir « étendre » le conflit

De son côté, l’Ukraine a accusé la Russie de chercher à « étendre » la guerre en Ukraine à d’autres parties. « L’incident avec le drone américain MQ-9 Reaper provoqué par la Russie en mer Noire est un signal de (Vladimir) Poutine qu’il est prêt à étendre la zone du conflit et à y impliquer d’autres parties », a déclaré sur Twitter le secrétaire du Conseil de sécurité ukrainien, Oleksiï Danilov. La Russie utilise la « tactique de va-tout » consistant à « toujours faire monter les enchères », a-t-il encore fustigé.

C’est la première fois depuis le début du conflit en Ukraine le 24 février 2022 qu’un pays de l’Otan, soutien de l’Ukraine, reconnaît perdre un équipement opéré par lui-même dans cette région hautement inflammable.

« Il s’agit d’un acte dangereux et non-professionnel des Russes », avait souligné le haut gradé américain. « Les drones des États-Unis et des alliés continueront à opérer dans l’espace aérien international », avait-il ajouté en appelant les Russes à « se comporter de manière professionnelle ».

« Les actions agressives des équipages russes pourraient aboutir à des malentendus et une escalade involontaire », avait insisté l’armée américaine.

Un porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, avait dénoncé un « acte irréfléchi » des Russes, notant qu’il y avait déjà eu dans le passé des interceptions de drones américains par des avions russes, mais que cet incident était « unique » dans la mesure où il avait abouti à la perte du Reaper.

En guise de protestation, le département d’État américain a convoqué Anatoli Antonov, et l’ambassadrice des États-Unis à Moscou, Lynne Tracy, a adressé un message au ministère russe des Affaires étrangères.

« Nous sommes en contact directement avec les Russes, au niveau des hauts responsables, afin de leur transmettre notre forte objection face à cette interception », avait déclaré à la presse le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price.

Vitesse de croisière : 335 km/h

Selon le ministère russe de la Défense, le drone américain avait été détecté « dans la zone de la péninsule de Crimée » et avançait « en direction » des frontières de la Russie.

L’appareil volait « avec des transpondeurs éteints » et avait violé « la zone du régime provisoire d’utilisation de l’espace aérien établie pour mener l’opération militaire spéciale » en Ukraine, selon le ministère. Il a été intercepté par deux chasseurs russes qui ne l’ont pas heurté et n’ont pas entraîné sa chute, avait-il ajouté.

L’appareil « a commencé un vol non contrôlé avec une perte d’altitude et a heurté la surface de l’eau », selon le ministère russe. « Les chasseurs russes n’ont pas utilisé leurs armements, ne sont pas entrés en contact avec le drone et sont rentrés sans encombre à leur base ».

« Nous réfutons le démenti de la Russie », avait rétorqué sur CNN John Kirby, ajoutant que les États-Unis avaient « pris des mesures » pour récupérer leur appareil.

Le drone Reaper est un aéronef – 20 mètres d’envergure – piloté à distance et équipé de capteurs embarqués pour la surveillance, ainsi que d’armement. Volant à une vitesse de croisière de 335 km/h, il bénéficie d’une autonomie de plus de 24 heures.

Selon le porte-parole du Pentagone, le brigadier général Pat Ryder, le drone était « incapable de voler et incontrôlable donc nous l’avons fait descendre ». Il a indiqué qu’à ce stade, il n’y avait pas eu de contacts entre militaires russes et américains à ce sujet. SOURCE: huffingtonpost.f

