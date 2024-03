Conformément à l’article 11 de la loi fédérale russe sur les accords internationaux, la Russie, a approuvé le projet d’accord de coopération militaire avec la République démocratique du Congo .

Ce gros projet a été présenté par le ministère russe de la Défense en coordination avec le ministère russe des Affaires étrangères et d’autres organes exécutifs fédéraux concernés.

Le projet d’accord prévoit l’organisation d’exercices et d’exercices conjoints, la participation et le suivi d’exercices à l’invitation des agences compétentes, les visites de navires et d’avions de guerre sur invitation ou demande, la formation des militaires et d’autres formats de coopération.

L’agence ne donne d’autres détails, ni sur la date de signature dudit projet d’accord ni sur celle de son entrée en vigueur.

Ce rapprochement entre la Russie et la RDC intervient dans un contexte de tensions entre la RDC et le Rwanda, en rapport, notamment, avec la progression des rebelles du M23, depuis deux ans dans la province du Nord-Kivu.

Ce défi sécuritaire a favorisé l’émergence de nouvelles approches appelant à diversifier les partenariats militaires, à l’image de la proposition du secrétaire général du parti Autre Vision du Congo (AVC), Magloire Kasongo Wankenda, de conclure des « accords militaires avec la Russie et la Chine », pour pacifier la partie orientale de la RDC.

Dans une interview publiée le 24 février dernier sur le journal en ligne « 7sur7.cd », Magloire Kasongo Wankenda considère que « cette option est stratégique dans le sens que Kremlin et Pékin se proposent comme du répondant au rôle prédominant des États-Unis et de l’Union européenne dans la région des Grands lacs ».

La sécurité est l’un des défis les plus importants en RDC

Malgré la résilience de la République démocratique du Congo (RDC), la sécurité est « l’un des défis les plus importants » auquel le pays est confronté, a déclaré la cheffe de la mission de l’ONU dans le pays, la MONUSCO. , au Conseil de sécurité.

« Au cours des dernières semaines, la situation sécuritaire dans l’est de la RDC s’est considérablement détériorée », a déclaré la Représentante spéciale du Secrétaire général, Bintou Keita, notant que depuis octobre, le groupe rebelle M23 avait repris les hostilités et étendu son contrôle dans la province du Nord-Kivu.

En réponse, la MONUSCO s’ouvre dans une nouvelle fenêtre a continué à fournir un soutien opérationnel, logistique et tactique aux forces armées congolaises et à la police nationale pour affronter le M23 et d’autres groupes armés.

Des patrouilles robustes ont été menées dans et autour de Goma pour protéger les civils et dissuader le M23 d’avancer davantage vers la ville, at-elle déclarée. Et la Mission a ajouté davantage de réseaux d’alerte communautaire dans les zones vulnérables.

