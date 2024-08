Arrestation à Abidjan d’un proche de Guillaume Soro

Suite à l’arrestation d’un cadre des Générations et peuples solidaires (GPS), l’ex-Premier ministre ivoirien, Guillaume Soro, en exil depuis 2019, dénonce un « acharnement » et une « répression ciblée » contre les membres de son mouvement politique.

Générations et peuples solidaires (GPS), un mouvement citoyen créé par Guillaume Soro, s’insurge contre « la détention arbitraire » de M. Mamadou Traoré, un cadre de cette entité, et condamne « une violation grave de la liberté d’expression et d’opinion, pourtant garanties par la Constitution » ivoirienne.

Convoqué dans les locaux de la Police criminelle, le jeudi 8 août 2024, M. Mamadou Traoré a été placé en garde à vue avant d’être transféré le lendemain, vendredi 9 août 2024 au Pôle pénitentiaire d’Abidjan, la plus grande prison du pays.

Traoré Mamadou, membre de la Commission d’orientation et de coordination (COC) et formateur au sein de la Commission formation et livres de GPS, est accusé d’avoir exprimé des « opinions critiques sur le fonctionnement de certaines institutions de la République à la suite du défilé du 7 août 2024 ».

Pour GPS cette arrestation traduit une « répression ciblée et brutale, dont ses cadres et ses militants sont victimes depuis la naissance du mouvement. Cet acharnement confirme la dérive dictatoriale dans laquelle la Côte d’Ivoire semble s’enfoncer chaque jour davantage ».

Cet emprisonnement est « le deuxième relativement à l’exercice citoyen de la liberté d’expression et d’opinion » de M. Mamadou Traoré, membre de la Commission d’orientation et de coordination et formateur au sein de la Commission formation et livres de GPS, relève le mouvement citoyen.

