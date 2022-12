La police belge a mené une vaste opération pour enquêter sur les soupçons de corruption par le Qatar au Parlement européen. Vendredi 7 décembre, 16 perquisitions ont eu lieu à Bruxelles et en Italie.

La vice-présidente du Parlement européen, la Grecque Eva Kaili (photo), a été arrêtée en flagrant délit pour corruption et blanchiment d’argent. Son père également avec une mallette d’argent liquide. Le total des différentes saisies atteint 600 000 euros. Son compagnon et ancien parlementaire européen, l’Italien Antonio Panzeri, et son assistante parlementaire, la Belge Marie Arena, ont également été placés en garde à vue.

Le groupe socialiste au Parlement européen a immédiatement exclu ces personnalités.

M. Panzeri est l’ancien président de la sous-commission des Droits de l’homme du Parlement européen. Il préside l’association belge Fight Impunity et est membre du réseau Elie Wiesel Network des parlementaires pour la prévention des génocides et des atrocités de masse et contre la négation des génocides.

Cette opération de police intervient durant la Coupe du Monde de football au Qatar. Selon les enquêteurs, cette principauté conduit depuis plusieurs années une diplomatie de la corruption. De nombreux ordinateurs et téléphones portables ont été saisis. Ils devraient livrer de nouvelles informations. Les conversations téléphoniques des assistants parlementaires ont été écoutées depuis un an. Ce matériel devrait permettre de nombreux recoupements.

Le Parlement devait se réunir le 12 décembre à Strasbourg. Son ordre du jour comprend la libéralisation des visas pour les citoyens du Koweït et du Qatar. Il semble que ce texte ne pourra pas être adopté.

source : Réseau Voltaire

