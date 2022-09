Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, est en visite au Pakistan, récemment victime de violentes inondations. Sur place, le chef des Nations Unies a appelé les pays développés à arrêter de miser sur les énergies fossiles.

« Mettez fin à la guerre contre la nature », a imploré le secrétaire général de l’ONU depuis un déplacement à Islamabad au Pakistan . Antonio Guterres s’est rendu sur place après les inondations qui ont ravagé un tiers du pays et provoqué la mort d’au moins 1 400 personnes. En ce deuxième jour de visite, ce samedi, le chef des Nations Unies a lancé un appel sur Twitter à l’attention des pays développés : « Arrêtez cette folie. Investissez dès maintenant dans les énergies renouvelables. »

« Un prix horrible pour l’intransigeance des grands émetteurs »

Selon Antonio Guterres, les pays en développement, comme le Pakistan, paient le « prix » de la dépendance mondiale aux énergies fossiles : « Le Pakistan et d’autres pays en développement paient un prix horrible pour l’intransigeance des grands émetteurs, qui continuent à miser sur les énergies fossiles. »

— António Guterres (@antonioguterres) September 10, 2022