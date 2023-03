Au Sénégal, un « giga meeting » d’Ousmane Sonko avant son procès

Les quotidiens sénégalais parvenus mercredi à APA titrent principalement sur la forte mobilisation de l’opposition avant l’ouverture d’un procès à risque pour Ousmane Sonko, qui pourrait perdre ses droits civiques en cas de condamnation.

Bés Bi note que la coalition Yewwi Askan Wi (libérer le peuple) « réussit l’épisode 1 » d’une « mobilisation gigantesque au terrain Acapes » des Parcelles Assainies, en banlieue dakaroise. L’opposition s’était donné rendez-vous sur le site mardi 13 mars alors qu’un « suspense » pèse encore sur les journées de ce mercredi et de demain jeudi, jour du procès pour diffamation opposant le leader de Pastef Ousmane Sonko au ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang.

Le tribunal avait renvoyé les parties en février dernier après que de nouveaux avocats de la Défense s’étaient saisis du dossier. Ousmane Sonko doit aussi s’expliquer devant la justice sur d’autres dossiers scabreux comme l’affaire de viols et menaces de mort l’opposant à l’ex-masseuse du salon Sweet Beauté, Adji Sarr. Alors qu’il était acclamé sur la route du retour du tribunal par plusieurs de ses partisans, le radical opposant a été brutalement sorti de son véhicule par les forces de l’ordre avant d’être déposé chez lui, des images qui avaient fait le tour du monde.

« Je suis prêt à tout dans ce combat », a lancé à ses militants et sympathisants le maire de Ziguinchor (sud), troisième de la dernière présidentielle avec plus de 15% des suffrages. Le journal, qui a noté la présence de l’ancien Premier ministre Aminata Touré au meeting, a longuement posé son œil sur « ces ultra-radicaux derrière Sonko » au discours atypique.

L’Observateur raconte « les temps forts du giga meeting », notant que « la coalition Yewwi Askan Wi a réussi le défi de la mobilisation (…) malgré quelques couacs dans l’organisation ». Cependant, Le Quotidien a vu « des foules » aux Parcelles Assainies, Sud Quotidien une « démonstration » de Yewwi Askan Wi là où Walf Quotidien observe « une force de frappe » de cette coalition à un an de la prochaine élection présidentielle.

« Nous n’accepterons jamais la troisième candidature », a prévenu Khalifa Sall, l’un des leaders de Yewwi Askan Wi. « Macky Sall doit reculer », a laissé entendre Déthié Fall alors que son camarade Cheikh Tidiane Youm prévient que « si on le laisse condamner Sonko, il n’y aura plus d’opposition au Sénégal ». « Si vous n’êtes pas prêts pour le combat, on laisse Macky (Sall) dérouler son programme », a poursuivi Ousmane Sonko, s’adressant aux milliers de jeunes à son écoute.

Le Soleil évoque pour sa part le « nouveau programme économique et financier entre le Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI) » et note que « les négociations débutent en avril » prochain. « Entre inflation record (9,7%) et croissance revue à la baisse (04% contre 04,8% initialement prévue), le chef de mission du FMI pour le Sénégal, Gemayel Edward, a fait le bilan de l’activité économique (du pays) durant l’année écoulée », souligne le quotidien national qui note « une dette soutenable » et « des perspectives favorables pour 2023 ».

Mais, Le Quotidien indique que le FMI a adressé de « nouvelles mises en gardes » au Sénégal. « L’inflation devrait connaître une baisse significative cette année. Si l’on se fie aux projections du FMI, elle devrait être aux alentours de 5%. Ce qui serait une nette amélioration par rapport à l’année précédente qui est de 9,7% », explique le journal.

ODL/ac/APA

