Le président américain Joe Biden est apparu brièvement désorienté lors d’une allocution commune avec le roi de Jordanie, lundi soir à la Maison Blanche. Une séquence qui n’a pas manqué de faire réagir les opposants politiques du démocrate de 81 ans. “Le monde se moque des États-Unis”, a écrit le fils de Rudy Giuliani, ancien conseiller de Donald Trump, sur X.

Joe Biden est dans la tourmente depuis plusieurs jours. La raison? Le président des États-Unis a enchaîné les bourdes, avant d’être visé par un rapport à l’effet dévastateur qui l’a décrit comme un “homme âgé avec une mauvaise mémoire”. Et une nouvelle séquence lors de son allocution commune avec le roi de Jordanie lundi ne va pas arranger ses affaires.

NEW: Joe Biden’s ‘press conference’ with the King of Jordan Abdullah II turns into a mess as Biden mumbles and eventually gets ‘lost’ behind the king.

Democrats think this man has 5 more years in him, folks.

The incident comes simultaneously as the White House confirmed that… pic.twitter.com/kV7UkatCuX

