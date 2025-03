By

Les pays européens attendent avec inquiétude l’entretien entre les présidents russe et américain le 18 mars car les conséquences possibles pourraient affecter toute l’Europe, rapporte Bild. Les capitales européennes se préoccupent d’un éventuel retrait des troupes américaines, tandis que Kiev craint que Trump ne «jette l’Ukraine sous le train».

Les dirigeants européens «tremblent» à l’approche d’une conversation téléphonique entre les dirigeants russe et américain Vladimir Poutine et Donald Trump car ses conséquences pourraient avoir un effet «dévastateur» sur la sécurité dans le sous-continent, a rapporté le tabloïd allemand Bild.

D’après le quotidien allemand, Kiev craint que Donald Trump puisse accepter de céder à la Russie des territoires que les troupes russes ne contrôlent pas encore. La Finlande, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne craignent un possible retrait des troupes américaines d’Europe et «une offensive de l’armée russe d’ici quelques années».

Le porte-parole de la Commission européenne, Stefan De Keersmaecker, a déclaré lors d’un briefing à Bruxelles que l’UE attendait une «paix juste et durable» en Ukraine de la conversation entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine. Il a ajouté que l’Ukraine faisait partie de cette solution et des pourparlers de paix.

Bild a également souligné que Paris et Londres se préparaient au pire des scénarios. Par conséquent, leur projet d’envoyer des soldats de la paix contre la volonté de Moscou «prend de plus en plus forme». Si le président américain «jette l’Ukraine sous le train», les pays de l’UE pourraient intervenir. Un tel revirement conduirait alors à une «confrontation entre Moscou et Washington».

Une conversation téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump est prévue le 18 mars, comme l’a rapporté le président américain sur le réseau social TruthSocial. Le dialogue entre les chefs d’État russe et américain serait principalement axé sur le règlement du conflit en Ukraine. Donald Trump a souligné que de nombreux points de l’accord final ont été validés mais il reste encore beaucoup à accomplir.

Le Kremlin a confirmé que l’entretien téléphonique se déroulerait entre 16 et 18 heures, heure de Moscou. Dmitri Peskov, le porte-parole du président russe, a toutefois précisé que la conversation entre les présidents russe et américain pourrait durer aussi longtemps que les dirigeants le jugeraient nécessaire. «Nous suivons la voie du rétablissement des relations bilatérales et de divers modes de dialogue à différents niveaux. C’est une étape extrêmement importante qui donne le ton au reste du mouvement», a-t-il déclaré aux journalistes.

