Le président de la Transition gabonaise, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, en visite d’amitié et de travail de 72 heures en Côte d’Ivoire, s’est entretenu ce jeudi 11 avril 2024 avec le chef de l’Etat Alassane Ouattara.

Le président de la Transition gabonaise, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a été accueilli jeudi midi par le vice-président ivoirien Tiémoko Meyliet Koné, à l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan.

Il a ensuite eu un entretien avec le président de la République, Alassane Ouattara, au cours duquel ils ont évoqué les relations historiques d’amitié, de fraternité et de coopération entre la Côte d’Ivoire et le Gabon.

« Je sollicite l’appui de mon aîné ici présent afin de plaider en faveur de la levée des sanctions de l’Union africaine (UA) qui pèsent sur le Gabon, et je sais compter sur vous », a déclaré le général Brice Clotaire Oligui Nguema, lors d’un point de presse au palais présidentiel.

Brice Clotaire Oligui Nguema a remercié son « aîné le président Alassane Ouattara pour cette visite d’amitié et de travail » et lui a exprimé, par ailleurs, ses « sincères félicitations pour le succès de l’organisation de la CAN 2023 ».

Pour le président de la Transition gabonaise, cette visite d’amitié et de travail était l’occasion de souligner avec « satisfaction l’implication (et) sa volonté constante de soutenir et d’accompagner le processus de transition en terre gabonaise ».

« Nos échanges ont également porté sur le renforcement d’une coopération Sud-Sud qui passe par l’ouverture du marché gabonais aux entreprises ivoiriennes dont l’expertise dans divers domaines est avérée », a-t-il poursuivi, se disant « heureux de cette visite, aujourd’hui, qui est porteuse d’espoir et de changement pour (son) pays depuis le 30 août 2023 ».

Le président Alassane Ouattara a fait remarquer que depuis huit mois, le Gabon traverse une étape importante de sa jeune histoire, marquée par la Transition en cours, que la Côte d’Ivoire, du reste, suit avec un grand intérêt. Le général Oligui Nguema a pris le pouvoir le 30 août 2023 à la suite d’un putsch, renversant Ali Bongo.

Le chef de l’Etat ivoirien a félicité le président de la Transition et les autorités du Gabon pour les efforts qu’ils déploient en vue d’un retour à la normalité constitutionnelle, ainsi que pour le climat apaisé observé présentement dans le pays.

« Je voudrais vous réitérer mes félicitations pour la convocation du dialogue national inclusif au Gabon auquel nous souhaitons un plein succès dans l’intérêt du peuple frère gabonais », a affirmé le président ivoirien, Alassane Ouattara.

La Côte d’Ivoire, assurera le président de la République de Côte d’Ivoire, « sera bien évidemment à vos côtés pour vous offrir nos conseils et partager avec vous notre expérience et les valeurs de paix, de concorde et de cohésion ».

Concernant la coopération bilatérale, le président Alassane Ouattara a révélé que les deux pays se sont engagés à intensifier davantage les échanges économiques et commerciaux, notamment dans les secteurs agricole, minier et énergétique.

Le général Brice Clotaire Oligui NGuema a ajouté qu’au cours de l’entretien, il a fait au chef de l’État ivoirien, le point et le compte rendu des avancées du dialogue actuellement en cours à Libreville.

L’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays date de depuis 1966. Au cours de son séjour, le président de la Transition gabonaise visitera le Centre national de recherche agronomique (CNRA).

Il visitera également la Centrale thermique d’Azito, dans la commune de Yopougon, dans l’Ouest d’Abidjan, ainsi que le Parc des expositions d’Abidjan, situé dans la Zone aéroportuaire de Port-Bouët.

AP/APA